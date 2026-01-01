府前元旦升旗登場！賴清德手持小國旗現身唱國歌 鄭麗文披紅圍巾、與賴零互動

即時中心／綜合報導

總統府前在今（1）日清晨舉行元旦升旗典禮，今年以「健康台灣、團結守護」為主題，展現醫事夥伴與全體國民團結守護台灣健康的豐沛能量；總統賴清德、副總統蕭美琴與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜及國民黨主席鄭麗文等朝野領袖共同出席。值得一提的是，鄭麗文是自2016年政黨輪替後，首位以黨主席名義參加府前升旗典禮的國民黨主席；然而，由於安排的站位距離較遠，最終鄭麗文與賴清德並無互動。

今晨台北雨勢持續，但前來參加升旗典禮的民眾仍熱情不減。自上午5時起進行一系列的表演活動，首先是北一女中樂儀旗隊以組曲演出為活動暖場，接著由「玫瑰墓樂團」透過音樂傳達生命教育理念；隨後，台北市國中及國小學童街舞團隊帶來嘻哈版的國民健康操，接著由金曲歌手阿洛・卡力亭・巴奇辣以來自花蓮馬太鞍部落的歌聲，傳達對鏟子超人們的感謝，國防部三軍樂儀隊也於府前廣場帶來操演展示。

在一系列演出結束後，賴清德與蕭美琴身穿深藍色風衣、手持小國旗步出總統府，在總統府秘書長潘孟安等人陪同下入場，並與五院院長逐一握手致意；隨後全場一同高唱國歌，並以注目禮與手禮完成升旗儀式。

賴清德與蕭美琴身穿深藍色風衣、手持小國旗步出總統府。（圖／取自Flickr；作者總統府）

升旗典禮結束後，賴清德與蕭美琴便返回總統府內，預計上午8時30分將發表新年談話；據了解新年談話將以「韌性之島，希望之光」為主題，回首2025年，感謝全民面對挑戰時展現的團結與韌性，讓台灣在變動中穩健前行；總統並將展望2026年，強調政府將持續與人民並肩，凝聚社會力量、強化國家韌性，推動各項施政，讓國家大步向前。

值得一提的是，鄭麗文也以國民黨主席的身分，身披大紅色圍巾現身升旗典禮會場；她是自2016年政黨輪替後，首位以黨主席名義參加府前升旗典禮的國民黨主席。然而，由於安排的站位距離較遠，最終鄭麗文與賴清德並無互動，但她仍拿起手機高興地與韓國瑜自拍合照。

鄭麗文現身升旗典禮會場；她是自2016年政黨輪替後，首位參加府前升旗典禮的國民黨主席。（圖／取自Flickr；作者總統府）

立法院長韓國瑜（左）與國民黨主席鄭麗文（右）在府前升旗典禮結束後，開心大玩自拍。（圖／民視新聞）

不同的是，民眾黨主席黃國昌並未出席府前升旗，而是選擇參加上午10時的新北市元旦升旗活動，也為年底角逐新北市長大位增添煙硝味。

