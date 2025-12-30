府前元旦升旗總彩排! 陳彥博領唱國歌後奔去高雄

政治中心／綜合報導

又到新的一年，2026元旦總統府升旗典禮總彩排，曝光精彩節目，超馬選手陳彥博宣布唱完國歌後，要步行433公里前往高雄，馬太鞍部落原住民歌手獻唱，感謝鏟子超人，北一女樂儀旗隊，也將擔任首發表演隊伍。

整齊劃一隊形，北一女樂儀旗隊，2026元旦總統府升旗典禮總彩排，搶先曝光。訓練多時總算要上場，學生們戰戰兢兢，30號下午在總統府前凱達格蘭大道走過一遍，這次他們將擔綱首發表演隊伍。北一女儀隊隊長：「真的很開心能夠有這個機會，和這個榮幸站上這樣的舞台。」健康操歌詞：「時常做運動，身體健康精神好，Lucy妳是那欸這麼敖，身體健康精神好。」

廣告 廣告

府前元旦升旗典禮總彩排！ 超馬選手陳彥博曝光「這計畫」

北市國中小學年輕舞者，與SoulMan舞團表演「國民健康操尬嘻哈」。（圖／民視新聞）熟悉的健康操音樂，北市國中小學年輕舞者，與SoulMan舞團表演「國民健康操尬嘻哈」，呼應典禮主題「健康台灣」。來自花蓮馬太鞍部落的原民歌手，帶來阿美族母語創作，感謝全台鏟子超人，也為家鄉加油打氣。馬太鞍原民歌手阿洛．卡力亭．巴奇辣：「不能說我能夠完全，代表馬太鞍部落但是我，作為馬太鞍部落的一份子，我很榮幸我這一次，可以透過一個元旦的，新的一年的開始的表演，然後來祝福我自己的部落。」

府前元旦升旗典禮總彩排！ 超馬選手陳彥博曝光「這計畫」

示範樂隊和三軍樂儀隊也現身，這是每年元旦升旗典禮的重頭戲。（圖／軍聞社提供）最大亮點要屬台灣之光超馬選手陳彥博，他宣布一唱完國歌，就要拉著20公斤雪橇，南下高雄全程433公里，為明年3月北極圈賽事，做環台模擬訓練。示範樂隊和三軍樂儀隊也現身，作為每年元旦升旗典禮的重頭戲，每位參演官兵都全神貫注加緊練習，期盼用完美演出，與國人迎接新的一年。

原文出處：府前元旦升旗典禮總彩排！ 超馬選手陳彥博曝光「這計畫」

更多民視新聞報導

八年來最高規格陣容! 灣聲樂團新年音樂會元旦登場

醫美新制確定1月1日上路！ 「急診、家醫」不能做醫美手術了

警全力動員提升戒備 確保民眾平安迎新年

