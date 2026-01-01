府前升旗與韓國瑜自拍！鄭麗文自爆被誇像白雪公主：會樂一整年

總統府今（1）日依慣例舉行「元旦升旗典禮」，國民黨主席鄭麗文也首次參與升旗。而鄭麗文也在接受媒體聯訪時透露，自己在總統府接待室遇見立法院長韓國瑜，而韓在見到她時稱讚鄭「像白雪公主一樣」，鄭也笑著解釋，因為接待室裡面全部都是男生，「萬綠叢中一點紅」，她是唯一的女生。

鄭麗文今日首次主持國民黨中央黨部升旗典禮，她也穿上黑色保暖大衣、圍上鮮豔紅色圍巾。鄭麗文分享，自己心情非常地興奮，也很高興，尤其自己在總統府接待室遇見韓國瑜，而韓看到她的第一句話，就是稱讚她「主席，妳像白雪公主一樣！」鄭也笑稱，自己當時跟韓說，「元旦第一天一大早，就聽到有人說我是白雪公主，我會樂一整年。」

不過鄭麗文也笑著解釋，「他（韓）的意思不是說我顏值像白雪公主啦」，韓的意思是說，因為接待室裡面全部都是男生，「萬綠叢中一點紅，而我是唯一的女生。」她也說要把這個好心情，要把這個正能量，跟所有的好朋友一起分享，在元旦開春、2026 年、民國 115 年的第一天，迎向第一道曙光，希望懷抱著正向的心情，新年新希望。

面對2026年元旦新年新氣象，鄭麗文也強調，過去的風風雨雨、過去的晦暗、過去的紛紛擾擾，都希望在今天轉換一個全新的心情，「希望我們不要在內部自己找敵人，希望我們停止內鬥，希望我們放下仇恨」，她也自我勉勵並分享，新的一年大家要和和氣氣、讓台灣社會重新再現最美麗的風景。

