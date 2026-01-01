府前升旗賴清德向她揮手？ 鄭麗文驚：有嗎 我沒有看到耶

國民黨主席鄭麗文1日出席國民黨部元旦升旗典禮。（陳薏云攝）

總統府今（1日）舉行元旦升旗典禮，包括總統賴清德、副總統蕭美琴、五院院長與國民黨主席鄭麗文均出席參加。賴清德入場時與五院院長握手致意，隨後朝鄭麗文所在方向禮貌揮手。對此，鄭麗文受訪表示，她並沒有看到賴總統朝她揮手，且賴清德出場時有與五院院長握手，握完手便回到自己的座位上，因此雙方之間沒有任何交流。媒體詢問是否會希望與賴總統有些互動，鄭麗文則說，順其自然就好。不過鄭麗文也說，有與行政院長簡單寒暄，但並沒有給任何建議。

鄭麗文今日清晨6時先前往總統府前參加元旦升旗典禮，上午8時再赴國民黨中央黨部參加升旗典禮，並於會後接受媒體聯訪。她受訪時表示，今早參加總統府升旗典禮，心情非常開心、興奮，特別是遇到立法院長韓國瑜，大家都很開心。她也提到，有遇到行政院長卓榮泰，並與卓榮泰及韓國瑜一同從總統府走向前方廣場，但總統賴清德她則沒有遇到。

媒體詢問「是否有與卓榮泰交談？」鄭麗文回「沒有，我們只有簡單寒暄而已」；媒體接著問「剛剛提到沒遇到賴總統，但他似乎有向您揮手，您有看到嗎？」鄭麗文驚訝說「有嗎？我沒有看到耶，他是跟我揮手嗎？應該不是吧？我覺得應該不是對我揮手」；媒體又追問「你們之間眼神有交會嗎？」鄭麗文說「沒有啊，至少我的感覺是沒有。因為賴總統出場時有和五院院長握手，握完手就回到自己的座位上了，所以彼此之間並沒有交流，我有特別注意看」；最後媒體問「那會感到失望嗎？會希望和他有一點互動嗎？」鄭麗文則表示「我覺得順其自然就好。」

