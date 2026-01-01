府前升旗 總統與韓國瑜握手、和鄭麗文零互動

國民黨主席鄭麗文（左）站位較遠，全程與賴清德總統無互動，僅與行政院長卓榮泰（右）有短暫寒暄。記者潘俊宏／攝影

民國一一五年元旦升旗典禮昨在總統府前舉行，國民黨主席鄭麗文上任後首次出席。賴清德總統入場時與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜等握手致意，但與鄭麗文所站位置較遠，雙方並無互動。鄭麗文說，期許朝野共同努力，放下歧見，為了國家和人民，積極和解。

賴清德總統（中）昨天清晨參加總統府前元旦升旗典禮前，與立法院長韓國瑜（右）握手致意。記者潘俊宏／攝影

在府前的升旗典禮現場，國歌領唱團由醫護人員及超馬選手陳彥博組成，賴總統、副總統蕭美琴等政要都開口唱國歌，而向國旗敬禮後禮成，賴蕭向現場群眾揮手致意後離場；鄭麗文與韓國瑜寒暄自拍，與卓榮泰也有簡短互動。

鄭麗文受訪表示，心情非常開心、興奮，會前與韓國瑜聊天時，韓形容看到她像「白雪公主」一樣，她說會「樂一整年」。

鄭說，她與卓韓一起從總統府走到廣場，過程中與卓揆簡單寒暄，賴總統後來才到沒碰上，被問到未能與總統互動是否會失望？鄭說「順其自然就好」。

接著鄭麗文回到中央黨部參加升旗典禮，她會後致詞表示，國民黨懷抱正向，過去的風雨與紛擾，希望轉換全新的心情，不要在內部自己找敵人，停止內鬥，放下仇恨。

鄭麗文說，國民黨、民眾黨日前共同推出「台灣未來帳戶」，希望投資未來，不要投資戰爭，更希望推動更多類似福國利民的政策，所以國會必須能順利運作，國會所通過的政策跟預算，希望政府也能依法行政，讓台灣的民主政治繼續大步邁前，才是全民之福。

鄭麗文表示，希望朝野、兩岸、美中乃至全世界都和解；在新的一年，要以共同的正能量跟善念發下宏願，希望台灣和世界愈來愈好；國民黨也保持同樣的心情，繼續拿出好的執政成績，為民服務，勇於任事，二○二六贏得全面勝利。

這是鄭麗文上任後首次在黨部主持升旗典禮，前總統馬英九、前主席吳伯雄、台北市長蔣萬安等要角卻缺席，她說，黨部今年沒有擴大邀請，大家都是自動自發、熱情來參加，她也只邀請一級主管跟副主席與會。

國民黨前主席洪秀柱期盼，台灣能走出恐懼政治，回到憲法與理性的正軌。

