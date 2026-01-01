府前升旗！韓國瑜讚像「白雪公主」 鄭麗文：開心一整年

國民黨主席鄭麗文於元旦披上大紅色圍巾現身總統府前。（圖／東森新聞）





國民黨主席鄭麗文於元旦披上大紅色圍巾現身總統府前，成為自2016年政黨輪替後，首位以黨主席身分出席府前升旗的國民黨領袖。她在典禮結束後特別尋找立法院長韓國瑜，兩人開心自拍、有說有笑。鄭麗文透露，韓院長見面第一句話便稱讚她「像白雪公主一樣」，讓她笑稱元旦一早就聽到這種讚美，絕對會樂上一整年。



相較於與韓國瑜的熱絡，鄭麗文與執政黨高層的互動則顯得冷淡。總統賴清德進場時雖向她揮手致意，但似乎未獲回應，隨後賴總統僅與五院院長握手便回座，雙方全程零互動；此外，她與行政院長卓榮泰也是錯身而過，未有交談。對此，鄭麗文表示自己有注意到總統動線，至於是否期待更多交流，她則淡然回應：「順其自然就好。」

結束府前行程後，鄭麗文馬不停蹄趕回黨中央，首度以主席身分主持元旦升旗。然而現場氣氛略顯單薄，身為地主的台北市長蔣萬安及北市立委並未現身，過去幾年皆出席的前總統馬英九也缺席，53席黨籍立委中僅5位到場。儘管身旁缺乏黨內大咖陪同，但鄭麗文並未因此受到影響，依然保持好心情。



展望新的一年，鄭麗文期盼朝野「和」，並遞出和解橄欖枝。她呼籲政府應依照憲法依法行政，落實國會通過的政策與預算，並強調：「不但希望朝野和解，也希望兩岸和解，更希望美中和解，全世界都和解。」儘管鄭麗文主動釋出善意出席典禮，但面對未來的朝野關係，恐怕仍如她所言，只能順其自然。

