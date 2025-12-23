府前「元旦升旗」維安升級？ 主辦方：按往例

下周四就是2026年的元旦，總統府今天(23日)也公佈這次府前活動的主視覺跟活動，今年以總統的政見"健康台灣"為主題，當天的國歌領唱，也將會由醫護團體，來進行，至於外界關注維安是否升級，策展單位表示，依照往例進行

2026元旦升旗主打「健康台灣」，總統府秘書長何志偉表示醫護團體將領唱國歌。（圖／TVBS）

元旦到總統府前，除了升旗，還能一起跳國民健康操！ 不過總統，會加入嗎？

總統府副秘書長何志偉：「我們先做一點參謀作業，馬上回應你吼，(哈哈哈)，最精采的部分，就是當天一定要來到現場，你就會知道」

最高機密，先賣關子， 但升旗時的國歌，總統肯定會唱， 而且會由醫師團體，一塊領唱， 因為明年元旦主題，緊扣總統倡議的健康台灣 只是最近適逢北捷隨機攻擊案，升旗當天，維安是否升級？

策展單位總經理陳幼軒：「所以我們目前是，依照往例來進行，那過往依照有安檢的狀況來說，現場的情況還是蠻安全的」

當天總統府還有大開放， 幸運的話還能碰上總統，副總統， 但見不到本人沒關係，民進黨也推總統政績桌曆， 瞧瞧這封面，是Ｑ版的總統，和副總統！ 總計三萬份的平安順心護台灣桌曆， 全台民代服務處，和黨中央限量領取， 另外副總統蕭美琴也預告，還有提供抽獎的簽名版！

議員服務處助理 vs. 民眾：「快沒有了啦 現在是寶，這個是我的寶貝」

才開放第二天，服務處配額的50本桌曆，就剩這些， 翻開內頁，除了政績宣導， 也有滿滿台灣價值，像是臺灣光復節， 還特別寫是上古寧頭大捷紀念日， 另外520則標註是總統就職兩周年， 8/15，二戰對日戰爭勝利紀念日，桌曆上是終戰紀念日！

民進黨台北市議員許淑華：「(推政績)這就是我們現在要做的事情。因為其實撥亂反正對我們來講其實非常重要，」

想讓更多人，了解總統政績， 民進黨，多管齊下！

