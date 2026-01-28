府原盼陳菊康復歸位⋯李鴻鈞未真除院長 高層防監院「綠轉藍」
監察院長陳菊因病請假超過一年後，賴清德總統昨天准辭；總統府也證實，陳菊中風住院，第一時間即提出辭呈，但賴總統盼其安心復健、待身體狀況允許「再行歸位」。監院人士表示，陳菊病情已維持穩定，原力拚大約2月初、農曆春節前出院，但近日評估整體狀況仍感力有未逮，經過和府方溝通後，賴清德總統才會在昨天准予請辭。
黨政人士表示，以目前朝小野大的國會生態，加上本屆監委任期將在7月底任滿、剩下的任期不長，賴總統再補提名監察院長的機會，本就不高；昨晚總統府也公布，由監察院副院長李鴻鈞代理至本屆任滿。
黨政人士表示，陳菊病情雖然逐漸穩定，請假期間監察院業務也順利推動，但考量身體仍需持續休養，也讓賴總統能有更全盤的人事布局空間，因此過去幾個月來，陳菊已多次向總統表達辭意；而賴總統感念陳菊長年為國政付出，十分不捨，也盼陳菊能好好休養、保重身體。
監院人士表示，陳菊先前就多次向賴總統表達願意請辭的想法，但府方基於當前朝小野大，監察院手握糾正、彈劾大權，而李鴻鈞「並非綠營自己人」，若陳菊請辭獲准、李鴻鈞真除，高層擔心監院「綠轉藍」，恐為執政黨再添變數。
該人士說，其次，出於情感層面，陳菊和賴清德同屬新潮流，兩個人在從政過程中互相支持，有著姐弟般的深厚情誼，賴清德言必稱「菊姐」，陳菊也說過她很疼惜賴清德。最後，賴總統與陳菊兩人間有相當共識，認為陳菊復原狀況若良好，是有機會力拚復出，陳菊畢生為民主奮鬥，該讓她以更體面的方式，告別政壇。
近期高雄市長初選落幕，陳菊嫡系子弟兵賴瑞隆勝出，監院隨即傳出多位菊系幕僚紛紛請辭、回到高雄準備打選戰消息。綠營人士指出，雖然政治機要人員本就是高度政治任務取向，但外界也嗅到是否陳菊「辭意甚堅」的訊號？
綠營地方人士表示，陳菊和賴總統之間的默契確實是朝「力拚復出」的方向，然而預設目標時間已到，陳菊身體狀況雖穩定好轉，但離復出擔任監察院長，仍有一段距離；綜合考量下，陳菊也不希望以「請假到任期屆滿」方式離任，再次向賴總統表達辭意後，終於獲准。
更多udn報導
國產車大廠千金「質感生活曝光」 網眼尖揪一點
長知識！公園驚見「活魚丟垃圾桶」 釣客揭原因
碎紙機紙屑丟哪？ 環保局解答：丟錯最高罰6千
蟑螂亂竄 女星自爆拮据過往「住地下室雅房6年」
其他人也在看
盧比歐：習近平視對台行動為歷史使命 不因外部事件改變
（中央社記者鍾佑貞華盛頓28日專電）美國抓捕委內瑞拉前總統馬杜洛，是否影響中共對台行動引發關切。美國國務卿盧比歐今天表示，對台行動是中國國家主席習近平的歷史使命，不會因其他事件改變。他也說，美方高度關注張又俠落馬事件。中央社 ・ 7 小時前 ・ 229則留言
請假逾一年 監察院院長陳菊准辭
監察院長陳菊前年底開始請假，已超過一年，引發在野黨質疑，賴清德總統昨天准予陳菊請辭。賴總統昨晚表示，陳菊前年底中風，導致身體不方便，第一時間就提出辭呈，他認為陳菊仍有機會替社會服務，因此未准，直到最近陳菊又提出辭呈，他勉予同意，希望陳菊早日康復。聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 504則留言
政大校友匿名豪捐「3千萬美金」 指定蓋宿舍回饋學弟妹 一票人驚呆
許多民眾事業成功後，可能會透過各種方式回饋社會。國立政治大學昨（27）日公告，兩名商學院校友不願具名，捐贈美金3千萬元（約新台幣9.4億元），指定用於母校指南校區「新建宿舍工程」，其中一位校友的非校友胞弟，也響應捐贈新台幣5百萬元，消息曝光後引發熱議。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 117則留言
宜蘭空拍機投毒涉案人起訴 張美阿嬤農場聲明：前員工個人行為
宜蘭縣發生空拍機投毒案，涉案人王姓男子身分引發各界關注。知名的「張美阿嬤農場」今天（28日）發表聲明指出，此案是前員工王男個人行為，案發後已終止合作關係。王男後來傳出在三星鄉另開「樹懶餐廳（萌寵農場）」，樹懶餐廳也說，他們與投毒事件毫無相關。自由時報 ・ 9 小時前 ・ 41則留言
金價坐火箭飆破5200美元 專家揭資產大洗牌趨勢：錢越來越不值錢
金價近期有如火箭飆升，從2026開年至昨（28）日，已大幅上漲近20%，從每盎司4600美元飆漲至5200美元，續創新天價。財經專家阮慕驊在臉書發文指出，他去年3月在台灣銀行買了2塊金鑽、1台兩的黃金，當時總價約24萬元，若現在賣回台銀，可拿回將近40萬元，漲幅相當驚人。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 25則留言
聯準會頂住川普壓力未降息 鮑爾：不認為會喪失央行獨立性
（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天在2026年首場政策會議上，宣布利率按兵不動，頂住總統川普不斷要求降息的施壓。聯準會主席鮑爾會後表示，他不認為聯準會將喪失獨立性。中央社 ・ 4 小時前 ・ 39則留言
月底錢來了！一早發5津貼「近4萬入帳」 明天還有6筆錢接力發
勞動部勞工保險局行事曆顯示，1月共發放多筆款項，今（29）日是勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金(首發案)以及國民年金保險生育給付預定入帳日。另外，明日還有6筆津貼將入帳，符合資格者記得刷存摺確認。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 77則留言
亞馬遜裁員烏龍！員工先收慰問信才知被炒
[NOWnews今日新聞]知名科技企業兼電商龍頭亞馬遜（Amazon）搞烏龍，在正式發布裁員通知前，就先誤發「慰問信」，導致收到信的員工十分錯愕，引發混亂。對此，亞馬遜也發聲證實，將在全球範圍內進行新...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 38則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 172則留言
快訊／無人生還！哥倫比亞小飛機墜毀釀15死 現任國會議員也罹難
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導哥倫比亞28日發生重大空難。一架載有15人的小型飛機起飛後不久即失聯，隨後被證實墜毀於郊區山嶺。民航局確認，機上13名乘...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 7則留言
鄭麗文喊「美國恩人、大陸親人」 他舉例打臉：恐講到亡黨！
國民黨10度封殺1.25兆國防特別條例後，國共旋即於28日同步宣布2月2日至2月4日進行雙方智庫論壇交流，國民黨主席鄭麗文更表態「美國是恩人、大陸是親人，絕不骨肉相殘」。對此，民進黨新北市議員卓冠廷表示，鄭麗文再繼續這樣講「這個黨要亡了」，只要把她在中常會的言論一直回放，國民黨會掉多少票？民視 ・ 3 小時前 ・ 183則留言
新竹關西7.5度！輻射冷卻早晚溫差大「南部飆30度」 週六再轉冷
今（29）天清晨受到輻射冷卻作用，新竹關西出現本島平地最低溫7.5度，其他西半部地區、宜蘭也約12至15度，白天開始氣溫回升舒適，南部高溫上看30度，氣象專家吳德榮表示，下一波冷空氣預計31日晚上南下台視新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6則留言
霍諾德挨轟玩命！爭議核心轉向專業角度 聚焦「台北101關鍵結構」
美國傳奇攀岩大師艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）赤手攻頂台北101告捷，隨之而來的抨擊與質疑也不少，直指這類極限挑戰「根本是在玩命」，更以「獵奇」與「不負責任」等字眼斥責全程直播。相反的，同時也有聲音將核心自情緒性批評，轉向建築與攀登條件本身，點出台北101獨特的「竹節式結構」，反而具備明自由時報 ・ 2 小時前 ・ 17則留言
陳菊請辭監察院長獲准 許智傑致敬花媽：您真的辛苦了
即時中心／顏一軒報導監察院長陳菊自前（2024）年底因病入院請假迄今已逾1年，總統府今（28）日發布總統令，證實陳菊請辭獲准，自2月1日起生效，總統賴清德並委請監察院副院長李鴻鈞代理院長一職。對此，民進黨立委許智傑表示，「花媽」您真的辛苦了，請您一定要把身體照顧好，專心休養。民視 ・ 10 小時前 ・ 30則留言
主管口臭飄「高麗菜味」！狂刷牙也沒用 醫揪「元凶」臭氣從小腸跑到肺
口臭不一定是牙齒問題！營養醫學專家劉博仁分享，一名女主管每天刷牙三次，固定使用牙線和舌苔刷，口腔維持乾淨，但仍飽受口臭困擾。其實，口臭除了牙齒問題外，也可能源自扁桃腺結石、慢性鼻竇炎，甚至與上消化道、腸道健康有關。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 21則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 10則留言
黃國昌布達民眾黨新人事 柯文哲任國家治理學院長 將開候選人訓練課程
民眾黨今天布達一級主管人事命令，包含黨主席黃國昌將兼任政策會主任委員，創黨主席柯文哲為國家治理學院長、基隆市副市長邱佩琳為指定中央委員等。黃國昌表示，因應年底選舉，強化黨中央戰力與分工，未來將由柯文哲領軍，全面開辦「國政班」、「候選人訓練課程」等，強化民眾黨的國政人才，並擴大社會連結，盼吸引更多有志之士加入民眾黨。Yahoo即時新聞 ・ 18 小時前 ・ 723則留言
道奇X因子！佐佐木朗希辭退WBC拚先發輪值 主帥點出關鍵：需練第三球種
洛杉磯道奇隊對於新賽季的戰力布局大致底定， 美國時間 2 月 13 日將在亞利桑那展開春訓。然而相較於大谷翔平、Mookie Betts 與 Freddie Freeman 等核心球星的穩定，邁入大聯盟第二個賽季的 24 歲日本強投佐佐木朗希，仍是陣中最大的變數與謎團。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 4則留言
肉形石揭祕 和翠玉白菜同屬瑾妃
翠玉白菜回來了！去年出訪捷克的翠玉白菜圓滿完成首次訪歐行程，上周重返崗位在故宮北院展出，今天將舉行歸國記者會。另一件人氣...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4則留言
新北選情全看這1人？吳子嘉揭：年輕票首選
[NOWnews今日新聞]年底將舉行地方首長大選，國民黨的新北市長人選仍未定，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，民眾黨主席黃國昌也宣布角逐，藍白合不合成關鍵。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（28）日指...今日新聞NOWNEWS ・ 41 分鐘前 ・ 15則留言