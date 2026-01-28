府原盼陳菊康復歸位⋯李鴻鈞未真除院長 高層防監院「綠轉藍」

監察院長陳菊因病請假超過一年後，賴清德總統昨天准辭；總統府也證實，陳菊中風住院，第一時間即提出辭呈，但賴總統盼其安心復健、待身體狀況允許「再行歸位」。監院人士表示，陳菊病情已維持穩定，原力拚大約2月初、農曆春節前出院，但近日評估整體狀況仍感力有未逮，經過和府方溝通後，賴清德總統才會在昨天准予請辭。

監察院長陳菊（右）與賴清德總統（中）情同姐弟，賴總統昨勉予同意陳菊請辭。圖為2020年新舊任監察院長交接，由時任副總統賴清德監交。

黨政人士表示，以目前朝小野大的國會生態，加上本屆監委任期將在7月底任滿、剩下的任期不長，賴總統再補提名監察院長的機會，本就不高；昨晚總統府也公布，由監察院副院長李鴻鈞代理至本屆任滿。

廣告 廣告

黨政人士表示，陳菊病情雖然逐漸穩定，請假期間監察院業務也順利推動，但考量身體仍需持續休養，也讓賴總統能有更全盤的人事布局空間，因此過去幾個月來，陳菊已多次向總統表達辭意；而賴總統感念陳菊長年為國政付出，十分不捨，也盼陳菊能好好休養、保重身體。

監院人士表示，陳菊先前就多次向賴總統表達願意請辭的想法，但府方基於當前朝小野大，監察院手握糾正、彈劾大權，而李鴻鈞「並非綠營自己人」，若陳菊請辭獲准、李鴻鈞真除，高層擔心監院「綠轉藍」，恐為執政黨再添變數。

該人士說，其次，出於情感層面，陳菊和賴清德同屬新潮流，兩個人在從政過程中互相支持，有著姐弟般的深厚情誼，賴清德言必稱「菊姐」，陳菊也說過她很疼惜賴清德。最後，賴總統與陳菊兩人間有相當共識，認為陳菊復原狀況若良好，是有機會力拚復出，陳菊畢生為民主奮鬥，該讓她以更體面的方式，告別政壇。

近期高雄市長初選落幕，陳菊嫡系子弟兵賴瑞隆勝出，監院隨即傳出多位菊系幕僚紛紛請辭、回到高雄準備打選戰消息。綠營人士指出，雖然政治機要人員本就是高度政治任務取向，但外界也嗅到是否陳菊「辭意甚堅」的訊號？

綠營地方人士表示，陳菊和賴總統之間的默契確實是朝「力拚復出」的方向，然而預設目標時間已到，陳菊身體狀況雖穩定好轉，但離復出擔任監察院長，仍有一段距離；綜合考量下，陳菊也不希望以「請假到任期屆滿」方式離任，再次向賴總統表達辭意後，終於獲准。

【看原文連結】

更多udn報導

國產車大廠千金「質感生活曝光」 網眼尖揪一點

長知識！公園驚見「活魚丟垃圾桶」 釣客揭原因

碎紙機紙屑丟哪？ 環保局解答：丟錯最高罰6千

蟑螂亂竄 女星自爆拮据過往「住地下室雅房6年」