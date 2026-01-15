府城呷桌 埕廣場吃飯聽歌

施家班第四代總舖師施宗榮親自掌廚，延續百年辦桌手藝，重現台式流水席經典菜色。（誠品提供）

記者林怡孜∕台南報導

台南人的年味，少不了一桌熱鬧的「辦桌」。誠品生活台南今年在埕廣場重現傳統流水席「府城呷桌」，把熟悉的圓桌、手路菜、音樂表演通通搬回來，邀請大家一起坐下來吃飯、聊天、聽歌，找回屬於台南的過年記憶。

這場辦桌活動最大的特色，在於「視、聽、味」三覺合一。味覺上，由歸仁施家班第四代總舖師施宗榮親自掌廚，延續百年辦桌手藝，端出避風塘炒蝦、古早味魚翅羹、鰻魚米糕等經典菜色；聽覺上，邀請南嶼、葉穎、LINION接力演出，從空靈嗓音到R&B、Neo-Soul曲風，讓音樂在埕廣場流動；視覺上，搭配tuennhua的寫實插畫風格策展，營造出靜謐又溫暖的過年氛圍。

誠品生活台南表示，「埕」對台南人來說，是聚會、聊天、分享生活的地方，把吃飯這件事變成一場關於土地、時間與人情的風景。辦桌不只是吃，更是一種陪伴、一種回憶。而音樂人也為這場辦桌增添不同的情感層次，讓現場多了份輕鬆與感性，讓大家邊吃邊聽歌，慢慢享受過年的節奏。

除了辦桌，誠品生活台南在年前也規劃「市集野餐派對」，在埕廣場的圓桌上，有熟悉的菜香、好聽的音樂，還有久違的熱鬧氣氛。這一桌，不只是辦桌，更是一份屬於台南的年味。