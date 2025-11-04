府城夕照茶會 週六安平古堡登場

府城夕照茶會八日將於安平古堡舉行，共同感受茗香繫古城，夕照映柔情。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

第二十一屆台南府城夕照茶會八日將於安平古堡舉辦，茶會以「霞光煮茗」為題，將晚霞的柔情與光影融進香茗中，邀愛茶人在古蹟氛圍裡，共享一段美好且詩意的午後時光。

台南市茶藝促進會長吳柏宏表示，希望透過活動，讓更多民眾在茶香浸潤中，感受生活美學，體驗茶道所傳達的靜心、和諧與人文精神。活動總召、資深花藝家茶人施素芬指出，品茗是一種文化修養與情感交流，此次茶會選在深秋夕陽映照的古蹟舉辦，象徵傳承與永續。茶會將以安平古堡為席，將海風、古城牆與夕陽光影納入，以頂級茗品彰顯台灣茶藝精粹。

促進會表示，開幕將由「大自在」茶空間提供獲得今夏頭等獎的東方美人，以熟果蜜韻為茶會揭開序幕，並有國際製茶師周顯榜以赤蘭烏龍展現香味卓著的春蒔，活動將分兩席進行，首席為「午後光影」，第二席「夕照餘輝」，以絢爛秋光佐茶，將安平夕照融入每一杯香茗之中。

茶藝促進會指出，活動源自台灣八景之一的「赤嵌夕照」，保留「夕照」概念，將茶藝文化與在地歷史文化結合，邀請各界體驗台南的古典美和人情味。