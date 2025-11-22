府城大東門、大南門修復開工
記者翁順利∕台南報導
國定古蹟台灣府城大東門、大南門修復工程於二十二日正式動土開工，工程經費總計五千五百六十萬元，其中文化部補助百分之六十五、市府負擔百分之三十五；修復案由許正傑建築師事務所設計監造、慶洋營造有限公司承攬施工，工期一百五十個日曆天，預定一一七年一月完工。
主持動土典禮副市長葉澤山表示，大東門與大南門是府城歷史空間的重要象徵，自清代以來承載台南城市發展脈絡，是市民生活記憶與文化情感的所在，希望透過此次修復工程，不僅能提升古蹟結構安全，更能重現台南府城的歷史風貌，為市民與遊客提供更完善、安全且具教育性的文化場域，深化城市文化品牌，推動文化與觀光永續發展。
文資處說明，大東門與大南門創建於清雍正三年（一七二五年），為木柵時期設置的七座城門之一。其後於清道光十六年（一八三五年）因軍事防禦需求，在大南門增築外護月城（甕城），使其成為全台唯一仍保留外護月城構造的城門，民國七十四年（一九八五年），內政部將大東門、大南門指定為台閩地區三級古蹟；民國一一二年（二零二三年），文化部更將兩座城門與相關城垣殘蹟納入國定古蹟「兌悅門」範圍，凸顯其歷史文化資產價值及保存必要性。
歷經多年氣候侵蝕與地震影響，大東門、大南門皆出現屋頂滲漏、混凝土開裂、鋼筋鏽蝕等問題，其中大東門更有混凝土及屋瓦脫落情況，還有蟲蟻侵害、屋面板鋼筋鏽蝕外露已對結構安全與參觀動線造成威脅，修復工程將以「確保結構安全、重現歷史風貌、提升周邊環境品質並延續文化資產生命週期」為核心目標，透過全面性的修繕與保存，使城門在兼顧安全、歷史美感與文化功能的前提下重獲新生。
