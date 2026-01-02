府城尋古之旅 台南慈少戶外教學

為了讓在地學子更瞭解所居住的歷史，台南慈濟志工特地帶領曾文、佳里兩地慈少班跟親子成長班學童，到「五條港」進行一場台南府城尋古之旅。為能順利導覽，志工事前做了不少功課，透過訪古的戶外教學，志工跟學生都上了一堂寶貴的歷史課。

「府城三郊是指南郊 北郊跟糖郊。」

跟著慈濟志工的腳步，慈少及親子成長班學子彷彿走進時光隧道。

台南慈少班學生：「比較古老 有很多特色建築。」

台南親子成長班學生：「我覺得這是一座，非常有文化涵養的一座廟，我希望 如果外國朋友有來的話，我會把它介紹給大家。」

慈濟志工 陳淑娟：「畢竟我們都住在台南市，可是我們竟然不知道，原來一府二鹿三艋舺，那個最熱鬧的一府，就是指這個地方。」

「五條港就是五個港口。」

當初的港口如今成了打卡街道，志工化身古蹟文化導覽員，事前做了不少功課。

慈濟志工 劉平玲：「邊學習 邊讀書，深入了解我們的先人，來這邊的時候，怎麼樣開拓台南，這一片的古城的地方。」

慈濟志工 張晉魁：「先民來到這邊開墾，遇到很多瘟疫，所以這邊形成了很多中藥集散地。」

「我們要走進風神廟，也是台灣唯一的風神廟。」

當地廟宇不僅是當時的信仰，更見證了清代府城興盛與變遷，透過戶外教學，學生上了一堂寶貴的歷史課。

