〈府城廣角鏡〉 保障陸配憲法上的國民參政權

吳威志

為保障陸配參政權，國民黨團提修法明定陸配參政權不受國籍法規範。（中央社）

陸配參政議題延燒，國民黨立院黨團擬修《國籍法》解套，明定陸配參政權不受規範；但內政部長劉世芳卻表示，中華民國跟中華人民共和國分屬兩個不同國籍，在台擔任公職只能對單一國家效忠，反對陸配特權修法。

花蓮陸配村長鄧萬華因具有對岸國籍而遭解職，花蓮縣府雖以訴願撤銷原處分，但遭到內政部反對。類似狀況尚有南投縣議員史雪燕、北部四名村里長；加上目前藍白兩黨不分區候補立委各有一位陸配，顯然問題嚴重。

內政部以兩國論觀點認為，「倘若大陸不叫外國，等於變相承認台灣是中國一部分」；如此說法，是否違反《憲法》增修條文及《兩岸人民關係條例》，以及是否蓄意挑動兩岸政治事端，值得全民高度關注。

首先，從國際人權法的角度分析。鄧村長雖是陸配，但領有中華民國身分證與護照，縱然無法提出已拋棄對岸國籍證明，惟仍需優先以「國民」身分對待。這是聯合國《公民與政治權利國際公約》的保障。

公約第廿五條強調「凡屬公民，無分任何區別，不受無理限制，均應有權利及機會」，公約還明定權利包含「選舉之代表參與政事」、「實施選舉投票及被選權」、「以一般平等之條件，服本國公職」。顯然內政部直接解職已涉違反國際人權法。

再從《憲法》角度論之，人民權利包含「平等權、自由權、受益權、參政權」四大部分；《憲法》

保障任何一個公民依法擁有參政權，這不是特權，而是憲法基本權。惟受益權多數立法限於「國民」，至於參政權更加嚴謹限於「公民」。

因此，《兩岸人民關係條例》第廿一條規定陸配公民權「非設籍滿十年不得登記參選公職」；且法律上參政權包含選舉權、罷免權、公投權、考試權、任職權缺一不可，不能片面解釋、更不容曲解法令。

依據《兩岸人民關係條例》的大陸地區不是「外國」，行政機關不得自行修改「國家」定義，否則金門、馬祖隸屬福建省也可被排除之外。因此，必須先肯認《憲法》是「一中政策」，陸配優先適用《兩岸條例》，並非《國籍法》。

更何況我國《國籍法》第九條也明確規定，「因非可歸責於當事人之事由，致無法取得喪失原有國籍證明」者，規定「免提出喪失原有國籍證明」。如果依鄧村長所言，其已赴大陸辦理棄籍卻遭拒絕，這種不可歸責之情形，依法不應解職。

然而，內政部堅持應辦理「放棄其他國家國籍的手續」，這對陸配而言，實務上並不可行；因為依照《中國國籍法》，台灣不是被大陸承認的國家，如何同意陸配放棄？但若北京政府不開具除籍證明等，陸配根本無法放棄國籍。

所以，解決僵局之道便要修改《兩岸人民關係條例》，讓陸配只要聲明放棄「中國籍」並簽名具結，就算完成手續；因為大陸既不承認中華民國國籍，加上賴政府「敵對狀態」說法，因此等同「起義來歸」者，台灣只能單方認定即可。

至於修改《國籍法》明定陸配參政權不受規範也可雙管齊下。因為陸配已是擁有身分證的國民，不容種族歧視，更不容剝奪其權利；若無法採取血統主義的單一國籍，至少採取類似《公務人員任用法》第廿八條，以出生地主義允許的「雙重國籍」處置。

即是規範特殊因素致使無法放棄國籍，仍得任用為公務人員，並以擔任不涉及國家安全或國家機密之機關及職務為限；既保障參政權，又兼顧國家忠誠義務，更加彰顯人權國家是不容迫害在土地上的任何人。

（作者為中華人權協會副理事長∕國立大學法律研究所教授）