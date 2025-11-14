〈府城廣角鏡〉健保補充保費改革：從財源穩定到制度信任的試煉

衛福部長石崇良八日受訪，回應健保補充保費等議題。（中央社）

林建甫

在健保財務壓力日益沉重的背景下，衛福部提出補充保費改革方案，試圖擴大課徵基礎、強化財源穩定。然而，這場改革不僅引發投資族與中產階級的強烈反彈，更暴露出健保制度長期以來「只談收入、不談支出」的結構性盲點。本文從改革緣由出發，逐層剖析政策爭議，並主張唯有回到制度本質、正視支出結構與公平信任，方能讓健保永續發展。

健保財源失衡 補充保費成為「救命繩」

台灣健保制度以「社會保險」為名，實則高度依賴薪資所得課徵保費。然而，隨著人口老化、少子化與非典型就業增加，傳統以受雇者為主的保費結構已難支撐龐大的醫療支出。根據衛福部說法，現行保費收入中，補充保費約占一成，卻是近年成長最快的來源。

為因應財務壓力，衛福部提出三大改革方向：一是將股利、利息、租金等非薪資所得改為「年度結算」課徵補充保費；二是將單筆扣繳上限從一千萬提高至五千萬；三是統一獎金起徵點為「最低薪資四倍」。此舉預計影響四八0萬人，增加一百至二百億元健保收入，成為健保財源的新支柱。

改革設計粗糙 民怨四起

儘管改革訴求「有能力者多繳一點」，但實際設計卻引發廣泛民怨。首先，年度結算制取消了過去「單筆二萬元以上才課徵」的門檻，導致月配息族、ETF投資人、包租公婆等中產階級與小資族成為主要受害者。即便每月僅領一點九萬元利息，全年累積超過二萬元仍須繳費，形成「貼息虧損也要繳」的荒謬現象。

其次，改革要求民眾自行申報補充保費，增加行政負擔與報稅複雜度，對財務知識有限者尤為不利。更甚者，改革未能區分「穩定高所得」與「偶發性收入」，導致部分臨時性獲利者也被一體課徵，違背量能課稅原則。

健保改革結構性盲點：只談收入不談支出

補充保費改革再次凸顯健保制度長期以來的單向思維：只強調「誰該多繳」，卻鮮少檢討「錢花到哪裡」。目前健保支出結構中，醫療浪費、重複用藥、過度檢查等問題層出不窮，卻缺乏有效的控費機制與醫療品質評估。

此外，健保點值長期偏低，醫療人力過勞、基層醫療凋敝，反映出制度對醫療供給端的忽視。若不從支出面著手改革，僅靠擴大課徵基礎，無異於「開源不節流」，終將失去民眾信任與支持。

健保費變稅：社會保險精神的扭曲

補充保費改革之所以引發如此強烈反彈，根本原因在於其「稅化」傾向。原本作為社會保險的健保制度，應以風險分攤為核心，依照投保身分與薪資繳費。然而，補充保費卻跳脫保險邏輯，轉向對各類所得全面課徵，甚至與所得稅重疊，形成「雙重課稅」的實質效果。

這種「保費稅化」不僅模糊制度邊界，也削弱民眾對健保的認同感。當保費不再與保險給付掛鉤，而是變成一種「全民徵收」的財政工具，健保制度的社會契約基礎將面臨瓦解風險。

回歸本質 重建信任

健保補充保費改革的爭議，不只是技術問題，更是制度信任的危機。若政府一味從收入面著手，忽視支出控管與制度設計的公平性，只會讓健保淪為「全民買單」的財政黑洞。

真正的改革，應包括三個面向：一是建立透明的支出審查與績效評估機制，杜絕浪費；二是強化醫療分級與轉診制度，減少不必要的醫療資源耗用；三是設計更細緻的補充保費門檻與排除條款，避免懲罰中產與小資族。唯有如此，健保才能在財務穩健與社會公平之間取得平衡，走向真正的永續。

（作者為台大經濟系名譽教授）