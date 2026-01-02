〈府城廣角鏡〉幫大陸經濟解困？賴清德先幫台灣吧！

賴清德說「中國的經濟成長率大概百分之四點多」是「非常不好」，但美歐日卻不到大陸的一半，豈不是「糟糕透頂」？圖為賴總統院際國政茶敘。(中央社，總統府提供)

蔡文立

賴清德總統日前表示「中國目前的經濟的確非常不好…台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題」。在兩岸官方怒目相向、甚至兵凶戰危之際，賴清德對「境外敵對勢力」表達這樣的「善意」，看似「佛心來著」；但進一步探究當前兩岸各自面臨的經濟難題，卻頗有相似之處。賴清德與其對大陸「做功德」，倒不如先搞好台灣吧！

賴清德認為台灣可以幫助大陸的出發點，在於「台灣今年的經濟成長率會高達百分之七點三七…中國的經濟成長率大概百分之四點多而已」。從今年經濟成長率數據來看，台灣把大陸遠遠甩在後頭；但觀察經濟情況只從國內生產總值（ＧＤＰ）的角度來看，未免犯了「過度簡化」的毛病；至少，賴清德也該先檢視大陸目前面臨哪些經濟難題？台灣面臨了哪些經濟難題？

首先，賴清德說今年大陸經濟「非常不好」的原因，是「經濟成長率大概百分之四點多而已」。依此標準，「經濟合作發展組織（ＯＥＣＤ）」預估今年美國ＧＤＰ成長率百分之二、歐元區和日本都是百分之一點三，美、歐、日都不到大陸的一半，這豈不是「糟糕透頂」？賴清德狂吃大陸豆腐，不料卻也把美、歐、日踩在腳下！

其次，大陸經濟陷入消費疲軟、經濟結構失衡，但反觀台灣，台經院估計今年ＧＤＰ成長率近百分之六，其中民間消費實質成長率卻不到百分之一，同樣也是內需不振。而且，儘管今年台灣經濟成長看似熱絡，但實則僅靠高科技電子產業一枝獨秀拉抬，諸多傳統產業叫苦不已，經濟結構失衡更趨惡化。簡言之，賴清德救不了台灣消費疲軟、產業結構失衡，拿什麼幫助大陸？

其三，大陸官方智庫呼籲改善貧富差距，從所得分配的角度來看，台灣同樣也是更趨不均；行政院主計總處統計顯示，近七成受僱者領不到平均薪資，創下歷年最高紀錄。簡言之，台灣經濟看似亮眼，但產業失衡卻加劇所得分配不均，賴清德還是先想辦法解決台灣自己的問題吧！

其四，近年大陸嚴厲打房，房市從過熱轉趨收縮；民進黨執政九年多來台灣房價飆漲，賴清德為競選總統草率推出新青安政策，更釀成「新青安之亂」，眼見房價漲到年輕族群買房夢碎，去年九月中央銀行出手打房。由此觀之，房價扶搖直上之後政府出面控管，兩岸當局如出一轍，也看不出賴清德有何高明之處。

其五，大陸是全球第二大經濟體，對外貿易順差不斷攀升，今年前十一個月就已突破一兆美元刷新歷史紀錄，更加引發全球戒心。民進黨雖然強調台美關係堅若磐石，但近年對美貿易順差金額三級跳，川普當局對台灣的對等關稅也毫不手軟，甚至斥責台灣偷走美國的晶片產業，更不斷要求台灣晶圓產業提高對美投資金額。質言之，兩岸都受惠於鉅額貿易順差，但同樣也因鉅額貿易順差惹禍，賴清德有何高招幫助大陸？

值得注意的是，從川普第一任到拜登，再從拜登到川普第二任，儘管美國不斷對大陸祭出報復性措施，但大陸始終與美國平起平坐進行談判，川普更以Ｇ２凸顯雙方的全球性地位。反觀台灣，川普四月初提出對等關稅，台灣不但迄今爭取不到優於台灣競爭對手的條件，對美國更拿不到「議價空間」，被美國予取予求。台灣自己的問題都搞不定了，賴清德還有什麼底氣幫大陸？ （作者為新聞工作者）