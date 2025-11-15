〈府城廣角鏡〉政府宜速補救忽視的新住民權益
■吳威志
新住民團體近日集合近二百名代表，在藍白立委廿多席親自出席的共同推動下，在立法院舉行「督促新住民發展署成立記者會及座談會」；訴求政府落實一一三年七月經立法院通過的「新住民基本法」，尤其至今尚未成立的新住民組織。
依據「新住民基本法」第四條「內政部應設置中央三級行政機關，統籌新住民就學、就業、培力、關懷及多元服務」，該法第五條亦規定，必須召開跨部會首長會議；又第六條也規定「每年必須總體檢討及改進」；但該法於一一三年八月十二日總統公布至今已逾一年多，明顯違反上述三條法律！
民眾黨不分區立委麥玉珍做為一位主要推手，在現場大聲疾呼應速設立「新住民發展署」，以推動相關政策；眼看至今年十月止，相關組織法案仍在立法院審議，成立進度不如預期，引發許多新住民團體關注，認為政府漠視新住民權益、怠忽依法行政。
事實上，新住民是台灣五大族群之一，目前人口數大約六十一萬人，占台灣人口總數百分之二點五，如果再加上第二代子女，早已超過一百萬人；若是再加上原生國籍相關的外國移工人數八十五萬人，確實已是台灣社會非常巨大的少數族群！
廣義新住民人數，遠比台灣族群中的原住民、客家人更多，若以簡單比較，政府設有原住民、客家人所屬的中央二級機關，卻對一個中央三級行政機關遲遲未能有其專屬組織，確實有其可議之處！
或許有不同主張者或內政部官員認為，既然原生國籍的新住民依據「國籍法」取得身分證，就等於是中華民國國民，如何再以新住民自居？若必須定義新住民則應係尚未取得國籍之前的居留時間，至於在台出生的第二代均屬國民皆應平等，不應有特殊差別待遇！
然而，此說忽略了憲法第一四一條所定「敦睦邦交」與「促進國際合作」，縱然是「新住民」亦應基於憲法第十五條規定，給予人民之生存權、工作權應有之保障。更何況我國連蒙藏人士都曾基於各民族地位，特別予以扶植，其生活習慣所宜之發展，那麼目前廣大族群的新住民也應有其特殊保障。
更進一步而論，新住民為台灣生育率貢獻約百分之十的生力軍，雖然近年來通婚數從二００三年高峰的十對夫妻中約有三對下降至約一點三對，導致新住民二代的出生數跟著減少；但直至目前仍是台灣經濟、社會不可或缺的一群龐大力量！
所以，如何減輕新住民的生育壓力，如撫養補助、教育費補貼等，讓其多數仍有再生的意願；甚至如何讓新住民及其第二代的技術提升，比目前勞動部的移工久留制度更讓台灣具有競爭力；尤其設置獎學金鼓勵第二代留學父母原生國籍，更是促進兩國交流、國際合作很好的機會！
另外，「就業服務法」針對外籍人士或新移民就業歧視定有十九種包含居住地、種族；但除職業上保護，並未擴及新移民所普遍遭到岐視的教育平等法規、生活權益法規，實有進一步研議的空間。除此，尚有新住民語言老師認證、技術士考證都應爭取輔導、獎勵，未來皆需在施行細則加入實施！
所以，新住民需要單一窗口整合服務，讓資源真正落地！「新住民基本法」既然規定應成立「新住民發展署」，為了整合目前分散於各部會的教育、就業、醫療、福利等協助，有其刻不容緩的需求；這是實踐多元文化精神，更是發展台灣、保障人權的積極作為！
（作者為中華人權協會副理事長∕國立雲林科技大學科技法律研究所教授）
