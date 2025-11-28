〈府城廣角鏡〉板蕩識忠臣，喊口號護不了台灣

馬文君接獲陳情，指部分基層部隊為達到上層要求的留營標準，美化留營率數字。 （圖取自馬文君臉書）

台海戰雲密佈，情勢緊張，政府國防預算及軍購直線上升，國防部宣稱近兩年志願役留營比率顯著增加，印證國人護台決心。立委馬文君卻接獲投訴，指稱基層部隊為達標，有美化數字之嫌，或先為官士兵辦理留營，再以「不適服」名義退伍；甚至假藉對外支援名義，給黑假，薪照領，官照升，人卻在外趴趴走。

這是很嚴重的指控，說「動搖國本」亦不為過，相信軍方及檢調必將積極偵辦，查個水落石出，給國人交代，如非事實，也可還軍方清白；但不談本案真偽，證諸中國歷朝，軍中這種「給黑假，薪照領，官照升」的黑幕確實存在，如再伴隨朝綱不振，貪瀆橫行，國將不保，指日可待矣！

一八九二年，台灣割讓日本前三年，台海波詭雲譎，胡適尊翁胡傳奉調來台，出任全台營務處總巡，半年內，親赴全台三十一營、二十八哨及兩隊巡查，重點之一是核實兵員，他老人家一絲不苟，按冊逐一點名，不時發現有人多次出列應答，張三是他，李四也是他，亦即在營兵員與造冊嚴重落差，營官灌水牟利。當時軍中還從薪餉扣留定額充作「存餉」，退伍時一併發還，以利謀生，原是德政，但許多統領營官即使存餉已滿三、四年，仍扣留不發，胡傳就引「唐書」邊將對戍卒「利其死而沒其財」之說，古今輝映，如出一轍。

一八九五年，日清甲午戰爭在黃海爆發，樺山資紀擔任吉野艦艦長，北洋艦隊一發砲彈精準命中吉野艦甲板，眼看座艦即將炸沉，說時遲那時快，砲彈卻只炸開一個破洞，並未開花，又是一顆裝填不實的啞巴彈，原來北洋艦隊總管李鴻章委任親信負責採購，靠山吃山，有彈吃彈，難怪「前方吃緊，後方緊吃」。樺山資紀後來出任日本治台第一任總督，他所撰「黃海之戰」一詩，有云：「乾坤將裂遭奇運」，生動描繪他當時親睹砲彈擊穿的心情轉折。

吉野艦是當時日本艦隊的主力，船堅炮利，論者以為是甲午海戰勝負關鍵之一，諷刺的是，該艦原是大清向英國訂製，但因當局挪用大筆軍費，用來興建圓明園及籌辦慈禧六十大壽，再無餘裕購買，才被日本攔胡，曾是東亞最強的北洋艦隊竟淪落至此，嗚呼！

甲午戰後，清廷準備割讓台灣，一時人心惶惶，幾乎所有在京任職的台籍官員，紛紛上書奏陳割台萬萬不可，台人誓將與台共存亡.，寧為玉碎不為瓦全，慷慨激昂，聲震於天。當時正值滿朝籌辦慈禧大壽，老佛爺聽煩了，下旨不得再議台事，違者一律嚴究，令下，滿朝噤聲，原來小命還是比護台重要，前此不過喊口號、作秀罷了。台灣俚語：「阿婆仔浪港」，意在諷刺當時鎮守府城的大將軍劉永福，見大勢已去，拋棄台民，化妝阿婆遠颺。

但這與事實相悖，他是當時清軍最勇猛的將領，台北崩潰後，獨自在府城作困獸之鬥，成為各地抗日義軍的一盞明燈，日軍忌憚黑旗軍英名，多次許以優渥條件勸降，他都嚴詞駁斥，直到勇敢的台人從迎戰、怯戰到求和，不再提供後援，瞬間從英雄變狗熊，成了台人包袱，他才悵然泣下，興起不如歸去。他的參軍記室吳桐林有詩云：「兵窮食盡孤城在，空使將軍喚奈何」，洋溢老將軍無可奈何的悲壯！

(作者朱泓霖，為資深媒體人）