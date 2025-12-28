〈府城廣角鏡〉民進黨玩弄國防才是國安最大危機

總統賴清德（中）召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議。（中央社）

李正修

賴清德總統日前召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布將在八年時間投資一點二五兆元的國防特別預算，透過「以實力謀求和平」的國防政策提升戰備，達到嚇阻共軍犯台的目標。為推銷國防經費，他不僅先投書美國媒體、接受專訪，民進黨還全體動員大肆宣傳，一方面營造捍衛國家安全的假象，另一方面伺機抹紅在野黨阻擋預算，置民主政治常規於不顧，這才是台灣面臨的國安最大危機！

不僅如此，民進黨還試圖藉著美國駐台代表谷立言施壓在野黨，把國防事務當成向美國交心的籌碼，也等於公然默認美方得以對我國立法院比手畫腳，卻對賴總統向國會報告該項嗤之以鼻。民進黨既然最在意中共干預內政，為何卻對美國插手視若無睹？果然是色厲內荏，只敢向中共嗆聲、對美卻畏畏縮縮的雙標黨。

事實上，谷立言除了希望朝野合作通過國防預算，他還特別提到「兩岸透過對話尋求雙方可接受的解決方案」是美方可接受的理想終局，顯然撇開強化軍事戰力的必要準備，促談也是美國希望海峽兩岸恢復穩定的重要路徑之一。民進黨刻意避談恢復兩岸溝通協商機制，無非是想藉著炒作國安及中共威脅來抹紅在野黨，搶占輿論話語權，也順勢為明年底地方選舉熱身。

只不過，話說多了總會出紕漏，台北市議員苗博雅日前的直播失言就是一例，戳破綠營炒作國家安全的真面目，也暴露了自己對現代戰爭的了解何其荒謬淺薄。為吹捧賴清德，苗博雅在直播除了推銷賴政府印製的「台灣全民安全指引」，還意圖藉著俄烏戰爭引導輿論視聽，表示現代戰爭只會影響交戰區，多數地區仍能正常上班上課，並舉共軍在八二三砲戰攻打金馬為例，說明台灣並不會受到影響。

雖說這是苗博雅個人看法，卻足以代表多數綠營的態度，證明在民進黨成功洗腦下，彷彿戰爭僅僅是軍人參與的電腦遊戲，一般人民依然能維持既有生活。此種論調不僅荒謬、更是跳脫現實，難怪民進黨幾乎保持噤聲，沒有人公開聲援她。

姑且不論共軍是否只攻打金馬以達嚇阻效果，連台灣與烏克蘭國土面積差距對承受戰火衝擊的程度都明顯認識不足，遑論深入探究該如何強化全民防衛韌性。簡單的說，民進黨依舊抱著「非核家園」神主牌，卻無視於戰爭對極度缺乏能源的台灣有多大衝擊，掌權者刻意忽略迫切問題，屆時國家又有何能力抵禦外敵？

就有退將提醒，當俄烏戰爭開打後，高達一千萬烏國人民逃離，除了核電廠外的基礎建設均遭破壞，又哪來的「維持正常生活」？真不知道苗博雅所指為何！更可笑的是，賴清德希望立法院通過鉅額國防預算，結果苗博雅竟說她絕對是共軍占領台灣被抓被殺的第一批人，還沒備戰就先唱衰國軍，豈不打臉國家元首？

台灣地處東北亞樞紐位置，確實對維護印太地區和平與穩定有無法取代的地位，所以美國等國家會密切關注並反對中共以非和平方式脅迫台灣，亦是出於各自利益的考量。對此，賴政府不能僅想著仰賴外援及增加國防支出就可搭順風車，甚至以毫無底氣的「透過實力維護和平」、「民主同盟」等空洞口號欺騙國人，卻不敢直面國家的整體問題，再多的軍購非但很難讓國軍發揮最大戰力，更無法阻擋中共野心。

一言以蔽之，民進黨把國防議題當成鬥爭在野黨的政治操作，恐怕才是國安的最大危機！（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）