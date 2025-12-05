〈 府城廣角鏡 〉紀念百年水利工程不該曇花一現

屏東二峰圳。（圖片取自屏東縣政府官網）

楊永年

日本靜岡出身的水利工程師鳥居信平，一九二三年在屏東來義鄉完工二峰圳，一九二五年在春日鄉完成力里圳。這兩件水利工程迄今已滿一百週年，仍提供全年源源不絕的清澈灌溉水源。二峰圳每年提供三千萬噸「伏留水」，讓二千五百公頃農地得以耕作。力里圳每年亦供應三千萬噸水量，讓一千五百公頃農地使用；兩處水利工程成為屏東農業水資源的重要命脈。

二峰圳與力里圳的水利工程技術與工法，經屏科大丁澈士教授研究發現後，直接與間接讓大屏東天然地下水庫（伏留水）重建天日並獲得開發與使用，讓二０００年以來大高雄缺乏乾淨飲用水源獲得緩解；屏東伏留水也讓二０二三年南台灣躲過百年大旱。

廣告 廣告

屏東與日本靜岡縣袋井市，在過去十多年間，分別有紀念與大型互訪活動。例如日本靜岡縣袋井市訪問團一百卅人，於二００九年十一月拜訪屏東；二０一七年，當時的屏東副縣長帶領十餘位官員訪問靜岡。可惜，雙方交流只是曇花一現。

從永續思維出發，可以分從以下三點論述：

第一，水利工程：二峰圳與力里圳水利工程持續使用百年，仍發揮強大的灌溉功能，工程背後緣自於當時的政治、社會、經濟與文化制度或人文思維背景，才有這樣的水利工程施作品質，同時創造了以下兩項永續的機會。

第二，農業發展：優質的水利工程建設，讓水資源得以永續供水；滋潤、灌溉逾四千公頃農地，提供屏東永續農業重要的基礎。接下來的問題是，這些農地是否被充分友善利用？從施肥、除草、「用藥」、採收、運送、銷售等，是否符合生態或環境友善原則，以及是否遵循地產地消與減碳考量等。這些議題都可以和擁有八萬人口約二千五百公頃水田的日本袋井市互相交流學習。

第三，環境與防災教育：二峰圳與力里圳水利工程讓旱地變良田，全年永續供水讓地方免去旱災之苦，成為環境與防災教育最佳基地，提供地方各級學校和社會人士絕佳戶外教學場域。

由於靜岡縣因應地震、颱風、洪水、土石流與海嘯等天災威脅，累積許多防救災經驗，目前已是日本全國知名的防災績優縣，同樣面對多種災害風險的屏東，與袋井（靜岡）實有相互成長與學習之處。

鳥居信平之孫鳥居徹，過去十年間，因認同與肯定二峰圳與力里圳水利工程，因而加入推動水利工程遺產、保護與推廣的行列，並多次參與屏東與袋井交流、學習與推廣活動，讓水利工程充滿人文的動態性。

二０二二年蔡英文前總統曾主持過二峰圳百年紀念活動，該活動係由屏東縣政府所舉辦。但才三年光景，官方交流學習的熱情似已冷卻。基於此水利工程見證一段台日政經史，同時兼具環境永續、教育及地方外交意義，實有賴政府與民間重視與推動。

（作者為成功大學政治系教授）