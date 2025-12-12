〈府城廣角鏡〉總統國情報告制度的朝野新戰場

賴清德總統（中）12月2日到宜蘭視導教召阻絕設置訓練。（中央社）

吳威志

總統賴清德十一月底舉行記者會，宣布推出一點二五兆元國防特別預算，隨即在國會引爆新攻防。藍白黨團考慮邀請總統赴立院國情報告，總統府正面接招，朝野立委掀起新的戰場。

總統宣布的國防特別預算包括「台灣之盾」在內之分層防禦、有效攔截的先進防空系統；但此時正逢美陸對抗之際，又逢日本首相高市早苗言論引發陸日衝突升高之時，究竟台灣會不會變成火藥庫？提高國防預算能否換來和平？

立院歷經七、八月兩度大罷免之後，如今又有《財劃法》行政院八度覆議的歷史紀錄。由於總預算爭吵不休，民進黨期開新戰場，提出國防特別預算，迫使藍白直球對決。

總統如何破解國會阻礙？若願意到立院爭取國會支持，反而可以展現自己的治國藍圖，也可藉機與在野黨互動和解。但相對於藍白兩黨卻有正反兩面考量，雖可展現嚴厲監督，也可能幫助總統加分。

自從修憲增修條文加入總統到立院國情報告制度，歷經陳水扁、馬英九、蔡英文等前總統，最後都因立院朝野協商不成，皆無法成為憲政體例，陳水扁時期更以電視演講代替。

然而，我國是憲政法治國家，必須依據《立法院職權行使法》，啟動總統國情報告有兩種規定：一是由立院主動，立委達四分之一以上提議，院會決議邀請進行。另一種是總統主動，就相關國家大政方針及重要政策，咨請立院同意後進行。

惟最大問題在二０二四年修改《立法院職權行使法》，要求總統報告且即問即答，此舉已被大法官以一一三年憲判字第九號宣告違憲。如今若邀總統報告，必先放棄問答方式；或採舊版「統問統答」以合憲法程序。然而這還有待朝野黨團達成共識。

事實上該號憲判，大法官竟認為《憲法增修條文》只容許立院得「被動」聽取總統報告，並非總統有向立院提出報告的憲法義務；更認為《憲法》也沒有賦予立院制定法律，使立院單方界定「質詢權」行使與答詢義務的範圍。

從憲判內容可見，問題出在條文「得」字文義，亦即憲法增修條文第四條第三項「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」。憲判認為「立院無權指定總統的報告內容，也無權就報告內容，對總統為進一步詢問並要求答復，或要求總統聽取其建言」。

然而大法官忽略了，憲法規定在「立法」專章，增修條文也在「立法」專條；顯然憲判錯置「主位」為總統。殊不知基於責任政治原理，總統既是民選，應向民意負責，理應要總統至立法院報告。

是故，國會邀請等於全體人民邀請，總統並無婉拒之權，此乃源於美國總統國情咨文制度；法國在二００八年第五共和憲法援用。惟兩國實施經驗，報告限於國家安全大政方針，且不得一問一答質詢，避免另類行政監督；但就報告不明瞭之處，尚可提出詢問，原則總統綜合答覆。

其實，全民也很期待總統應說明清楚，追加一點二五兆國防特別預算是否合憲、合法、合理、合乎程序？畢竟，國防預算的舉債規模突破五千億元，遠超過法定的舉債上限，竟未先在國會提出，而是在《華盛頓郵報》刊出。

難道國會形同虛設？難道台灣與美方沒有正式溝通管道？難道兩岸急於啟動戰爭而亟需購買武器？幸運的是，總統已先表示「合憲」受邀的立場，能否成為我國憲政史上首位國情報告的總統？國人深所期待。

（作者為中華人權協會副理事長∕國立大學法律研究所教授）