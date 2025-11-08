〈府城廣角鏡〉缺廉價勞工？挨批的行政院擴大移工政策

移工團體抗議台灣移工聯盟等移工團體二日於勞動部前抗議，質疑中階技術人力政策是「詐騙」。(中央社）

行政院拍板的擴大移工政策，主張「加薪本勞才能增聘外勞」，並允許資深移工取得永居資格，另在海外設點直聘移工。看似改革頗多的政策，為何遭到移工團體認為這是「缺廉價勞工」、「中階政策詐騙」的否定？

十一月二日移工聯盟及社運團體舉行「拒絕中階政策，廢除藍領年限」記者會，針對勞動部「中階技術人力留才久用」政策提出質疑！因執行至今，在台中階移工僅四萬人，但藍領移工卻高達八十五萬人，亦即中階移工僅占移工人數的百分之四點五。

此一方案讓雇主擁有升級的決定權，勞工必須承受更重的工作壓力，才能符合雇主的標準；問題是，相對的薪資難以提高！目前資深移工轉任為外國技術人力，實際上，是支付高額仲介費而來，升等等於是一場空談。

當然，勞動部也努力祭出鐵腕，查察仲介收取「買工費」的違法行為，最重可要求仲介停業，今年一至八月已開罰八家；不無效果！除此，勞動部也將於二０二六年增設直聘據點，配置服務翻譯人員，提供中階技術人力及雇主更好的媒合轉換服務。

另外，為降低外國人來台所需負擔費用，政府將於二０二六年一月成立跨國勞動力延攬中心，專責處理跨國勞動力招募、測驗及聘僱等事；有意將外勞行政作業結合「就業服務站」，增加直聘及轉換效益。

然而，政府尚在規劃改善中，就現況而言，社運團體仍然認為，「中階政策」是藍領移工長期低薪的掩蓋物。縱然中階家庭看護工薪資門檻為二點四萬元，仍遠低於最低工資。更不用說，休息時間、加班時間、例假時間無法接受勞動基準法的檢驗，實則剝削勞力！

甚至，規定中階移工要能取得永久居留，薪資必須達到二倍最低工資、將近六萬元；則大部分聘雇移工的台灣雇主怎會有如此闊綽？一般情況，連按年資加薪都難呀！顯然是看得到吃不到，變成是藍領年限的枷鎖；反而若能廢除藍領移工在台年限，方是落實勞動權之道。

另外尚有一種現象，值得政府及產業界重視，即長期未依《勞基法》給予移工合法的勞動條件，這種剝削情況會不會成為跨國制裁的工具？以今年九月台灣自行車品牌「捷安特」製造商巨大公司，被美國海關直指生產線涉及強迫勞動，對其產品發布暫扣令，便是可怕的警訊。

資料顯示，巨大雇用的外籍移工先在母國支付高額費用才能來台工作；到台灣後還要支付相當於兩個月薪資的仲介費。已遭聯合國國際勞工組織列入五項強迫勞動指標，包括濫用弱勢地位、惡劣工作與生活條件、抵債勞役、扣留薪資以及過度加班等。

對此，政府及產業不可掉以輕心，必須加強保障勞動條件，推動零招聘費政策，公開企業承擔全額費用的情形，並建立可供查證的監督機制。換言之，不能將增聘或升階外勞視為脫勾勞動法的「廉價勞工」，中階政策應重技術人力，給予合理勞動環境與勞動條件，但不能以此做為綁架藍領年限的升遷窄路！

（作者為中華人權協會副理事長∕台中市政府勞工局前局長）