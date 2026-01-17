〈府城廣角鏡〉謝龍介VS陳亭妃 整合黨內且跨出同溫層，才是勝負關鍵

■姚正玉

二０二六年台南市長選舉確定由國民黨立委謝龍介出戰民進黨立委陳亭妃，這場被視為「藍綠對決」的關鍵選戰，但值得觀察的，並非兩位候選人的攻防火力，而是誰能在既有政治結構中成功突破同溫層，誰能在過程中展現城市治理的領導形象，和誰能在結構盤中創造突破或是奇蹟。

長期以來，台南被視為綠營相對優勢選區，這是結構現實，也是候選人必須正視的前提。對陳亭妃而言，如何維持基本盤穩定、避免初選後的黨內裂痕外溢，是勝選的基本功。

整合黨內的速度將直接影響選戰節奏。陳亭妃若能展現高度包容姿態，讓不同派系與基層系統願意回到同一戰線，有助於穩住基本盤，反之，若初選裂痕未癒且擴大，也可能成為致命傷。

陳亭妃喊出「台南首位女市長」口號，打動不少婆婆媽媽，但作為執政黨候選人，同時背負卅年的「施政包袱」，交通瓶頸、治水成效、房價高漲、青年外流、產業老化等都是多年累積的沉疴，也是台南的現實，現實當然不能免責。

陳亭妃若主打延續路線，選民自然會問：既然民進黨做得好，為何民怨不斷？若主張改革，就必須說清楚過去民進黨錯在哪、未來要怎麼改。這是執政黨候選人無法閃避的考題。

謝龍介是台南藍軍全國聲量最高的政治明星。然而，在台南這樣的政治結構下，「聲量」未必等同「選票」。謝龍介真正的挑戰是，光靠傳統支持者動員顯然不足以翻盤，必須設法擴張支持面，才可能創造藍綠勢均力敵的局面，將高動員力轉化為跨族群、跨世代的信任票，是謝龍介的重中之重。

謝龍介的選戰主軸，不能只停留在政黨對撞、意識型態衝突，否則很容易陷入「固票有效、擴張無力」的困境。若要突破，謝龍介應回到最務實的市政治理，如交通改善、治水防災、治安管理、產業發展、青年就業、長照與社福體系，提出具體的政見、可行的計畫以及可被檢驗的政策工具，如此才有機會穿透藍營的同溫層。

民進黨在台南執政超過三十年，地方議員、里長系統、社團網絡的組織和資源都掌握其中，立委也是六席全拿，這都直接影響基層滲透力，尤其陳亭妃贏得提名的關鍵，在於其個人的基層實力。

目前台南市議會五十七席，國民黨僅十二位議員，在野抗衡力道不足、監督能量有限，長期以來限制了國民黨的生存和版圖。在這場市長、議員、里長的三合一選舉，不只是謝龍介個人成敗，更攸關國民黨的扎根與傳承，謝龍介展現領導格局和高度，帶領市議員參選人大軍攻城撂地、衝高席次台南藍軍也才有破局、翻轉的可能。

台南選民早已不滿足於口號與標籤，台南需要的，不是仇恨動員，而是務實治理的辯論。敢攤開市政帳本、提出可被檢驗的政策且為成敗負責，才配談領導這座城市。

市長選舉不應該是選黨，也不可能只選個人，而是選城市的未來。 （本報總編輯）