〈府城廣角鏡〉謹小慎微，社會安全零容忍

朱泓霖

如果台泥能吸取國外工安文化，辜成允可能迄今還活得好好的。

台灣號稱寶島，山川壯麗，融合兩岸厚實的文化底蘊，加上擁有最美麗的風景「人」，極適合國人成長、就業、玩樂到終老。但在美麗的外表下，因人為不臧或輕忽，卻也潛伏處處危機，社會安全岌岌可危。

明明花蓮家鄉轉瞬就到，火車開入山洞，一陣天旋地轉，幾十人再也看不到隧道盡頭的曙光；光復鄉以濕地聞名，濕地旁的紅瓦屋原民餐廳炊煙裊裊，引人垂涎，糖廠冰棒更是一絕，但是，區區樺加沙颱風來襲，原本有多年餘裕時間處理的馬太鞍堰塞湖瞬間決堤（一說溢堤），水淹千里。諷刺的是，原先內政部推演的對策之一是「垂直避難法」，看似既專業又有學問，說穿了，就是大水來襲，快往高處爬，這不過是人類最本能反應，居然成了政府應對重要方案，笑死人了！

學生及上班族快樂出門，才搭上中捷，卻天降橫禍，附近興富發工地的吊臂突然墜落，砸中列車，造成一死十五傷，人命竟可斷送在這種荒唐劇情裡，嗚呼哀哉！年輕女生不過等個公車，鄰近大樓冷氣機施工不慎掉落，從此香消玉殞。

地球暖化及極端氣候，原已對人類構成巨大挑戰，加上人為不臧或輕忽，環境愈趨惡劣。上位者得過且過，只要混到安全下莊即是萬幸，至於自己的不做為，未來將對社會安全造成多大傷害，那是繼任者的事，當權者此等賴皮與推卸功力，斯可忍孰不可忍。

中鼎集團董事長余俊彥年初出版「中鼎蛻變學」一書，提到中鼎遠赴中東開疆拓土，工程愈做愈大，煉油及石化工廠管線如麻，鋼構笨重，內容物又極易酸蝕，稍微疏忽，極易釀成工安意外，甚至讓動輒上百億元的工廠爆炸，拖垮母公司。但令同業不敢置信的是，二零一六年，中鼎接受沙烏地阿拉伯頒發「二二三零萬無災害工時損失紀錄獎」，不到五年，中鼎再度締造七七零零萬安全工時的里程碑，等同高峰期約有一萬名工人在現場忙進忙出，井然有序，毫髮無傷，堪稱神鬼傳奇。相形之下，今年啟用的台南文化中心立體停車場，小小工程，竟也曾因鷹架塌陷，導致女工活埋。

ESG（環境、社會及治理）是當今全球頂尖企業追求的標竿，堅持工安零漏洞的中鼎，用事實證明他對社會的良知，中鼎又是如何成就工安零漏洞？

態度決定高度，余俊彥以他同事李民立的小故事為例，闡釋中鼎對工安近乎吹毛求疵的苛求。二十五年前，李民立接到業主杜邦桃園廠主管電話，請他即刻前往，原以為發生什麼大事，卻只是中鼎員工削鉛筆不慎劃傷，也未流血，杜邦主管卻當成可能釀成工安意外的破口，李民立現場也觀察到，杜邦嚴格規定員工上下樓梯，必須緊握扶手，且不得將手插入口袋。

「千里之堤，潰於蟻穴」，工安無捷徑，唯有謹小慎微，自最微小處做起。台泥如能貫徹類似杜邦、中鼎嚴苛的工安文化，辜成允可能迄今還活得好好的。本報前總主筆顏國炫兄，當初在台北如能緊握扶手下樓，迄今或仍有更多巨作以饗讀者。 （作者為資深媒體人）