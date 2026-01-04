〈府城廣角鏡〉貧富懸殊也在全球化，台灣閃得掉？

王世堅評論近年房價飆漲問題，精準地說出了無數市井小民的痛。(中央社，資料照)

由法國經濟學家皮凱提等人共同編製的《二０二六年世界不平等》報告日前出爐，有媒體以「二０二六全球貧富差距達極端」當作新聞標題，概括說明這個報告的調查結果，也有媒體慶幸台灣「貧富差距全球前段班」。「富者越富、窮者越窮」、「中產階級逐漸消失」儼然也搭上全球化的浪潮，台灣千萬不要被捲入這個洪流裡！

大約二十年前，美國普立茲新聞獎得主托馬斯‧佛里曼出版了一本暢銷書《世界是平的》，意指在全球化的過程中全世界被「抹平」了。然而，從所得分配、財富分配的角度來看，全世界不但沒有被「抹平」，反而越來越不平。

最新的世界不平等報告正反映了此一事實—僅占全球人口數百分之零點零零一的六萬名富豪，他們掌握的財富是全球後半段百分之五十人口的三倍；全球前百分之十的人口，他們的所得比其他百分之九十人口的總和還多。當浮華世界的華服革履、紙醉金迷碰上貧民窟裡的衣不蔽體、餐風宿露，自古以來哲人們念茲在茲的「公平」，彷彿已被擠壓成任人冷笑嘲諷的囈語！

皮凱提以「極端鴻溝」作為當前全球不平等的註腳，《二０二六年世界不平等》報告也點出「過去十年來情況略有改善」的台灣處於「高度貧富不均」。「高度貧富不均」這樣的描述，或許不少台灣人心有戚戚焉；但「過去十年來情況略有改善」，恐怕會有更多的台灣人不明所以。

以財富分配來說，看似突梯搞笑、卻又論事犀利的立委王世堅近日就精準地說出了無數市井小民的痛：二０一六年到二０二０年台灣房價漲幅百分之五點四，但二０二０年到二０二三年的三年半之間卻達百分之二十四點九；二０二三年八月新青安上路後一年之內，又上漲百分之十二點三。這段陳述背後的兩個意涵：其一，近年來房價飆漲，許許多多台灣人只能感嘆「住者有其屋」淪為「空笑夢」；其二，政策不但幫不了市井小民，還狠狠地踹了市井小民一腳！

房價扶搖直上，毫無疑問地是財富分配懸殊的元凶之一；尤其是皮凱提把資本利得稅偏低、甚至免徵視為加劇全球貧富懸殊的關鍵因素之一，而台灣正是免徵資本利得稅。一九九一年台灣前百分之二十家庭與後百分之二十家庭的財富差距十六點八倍，二０二一年躥升到六十六點九倍，除了歸咎於房價，當然還有其他禍首。

且不深究近十年來台灣產業發展失衡的問題更趨嚴重，導致將近一千萬受僱員工的平均薪資距離薪資中位數越來越遠—這意味著高薪族群集中在越來越少的人。一九九五年受僱人員薪資占ＧＤＰ的比率是百分之五十點一，二０二四年已降到百分之四十三點一；反之，同期企業盈餘占ＧＤＰ的比率從百分之二十九點九，上升到三十五點一。誰分到的蛋糕越來越多？為什麼他們可以越分越多？前一個問題可以從數據上得到答案，後一個問題人民卻要嚴肅地問一下政府。

從經濟發展理論來看，所得分配、財富分配惡化，可以透過政策減緩，甚至逆轉，全球也有成功經驗；台灣貧富差距雖在全球還算相對較小，但也朝向落差越來越大的方向前進。當政府口口聲聲、方方面面都在大談聯合國ＳＤＧｓ目標—第一個目標是消除貧窮，第十個目標是消弭不平等—的時候，全台灣都在看他們只是為了跟上世界潮流「呼口號」？還是認認真真落實到政策？

（作者為新聞工作者）