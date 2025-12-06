〈 府城廣角鏡 〉雙重國籍違法嗎？論陸配參政權

吳威志

立法院內政委員會十二月三日舉行國籍法修法公聽會，雲林科技大學科技法律所教授吳威志上台發言。（中央社）

立法院十二月三日召開《國籍法》修法公聽會，討論陸配參政的法律爭議。源於花蓮陸配村長鄧萬華因具有雙重國籍而遭解職，花蓮縣政府雖以訴願撤銷原處分，但遭內政部反對。藍白兩黨有意修法補救，不料內政部長劉世芳卻以擔任公職只能對單一國家效忠反對。

雙重國籍是指一個人同時擁有兩個或以上國家的公民身分。國際上，身分認定通常基於「出生地主義」和「血統主義」兩個主要原則，當這兩個原則同時適用時，就可能產生雙重國籍情況。

根據一九三０年海牙「國籍法公約」四大重要原則，包括：國籍必有原則、國籍單一原則、國籍自由原則和國籍主權原則。其中，國籍單一原則反映了國際社會希望避免雙重國籍造成衝突。

然而，許多國家在實務上仍然接受或容忍雙重國籍的存在；最常見的情況便是父母分屬不同國籍的新生兒，其次是歸化取得他國公民身分；當然也有因與外國人結婚之配偶持有台灣國籍者。

我國《國籍法》對雙重國籍有著明確的規範框架。二０一六年《國籍法》修正後出現重大變化，為特定人才開啟新法；反映了政府在人才競爭與國家安全之間尋求平衡的努力！隨著全球化趨勢例外允許雙重國籍。

《國籍法》第九條規範了歸化的基本條件；歸化者通常需要放棄國籍，但法律也提供了例外情況。例如《國籍法》第廿條第一項明定規定國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職；但此項保留特定人員得經該管主管機關核准者，不在此限。

特別是第一項第五款還彈性保留「其他法律另有規定者」。此款已將陸配公民參政權專授「兩岸人民關係條例」規定；而且非常特殊的立法技術，在第廿條第四項後段又加入「但其他法律另有規定者，從其規定」。顯然與第一項第五款呼應，以《兩岸人民關係條例》為特別法，優先授權該法制定程序。

至於二０一六年修法時針對「國家忠誠義務」必然已做了最大考量！民進黨既已執政近十年，法律有其一致性體系，涉及的《憲法》、《兩岸人民關係條例》及《國籍法》三部法典皆未修法；內政部怎會一夕之間，將陸配憲法上的公民權巨大改變？

再者，從主要民主國家之公職忠誠義務來看，英國允許雙重國籍，也不因歸化取得國籍而限制一般公職之任職；且不限制國會議資格，例外為涉及國安、敏感情報的高階公務職。美國允許雙重國籍，不禁止歸化或雙重國籍者擔任多數公職。除總統與副總統須為自然出生公民外，國會議員、州政府公職、地方首長均無排除歸化者。

法國全面承認雙重國籍，一般公務員、國會議員完全無限制。主要考量在全面保障公民參政權，排除歧視性規範。德國近年逐步放寬歸化者可擔任各級公職，亦可選舉、被選舉；僅涉及國安考量採特別許可。日本原則不承認雙重國籍，但未限制歸化者可擔任國會議員。

《國籍法》第廿條僅及「外國人歸化」，不適用大陸地區人民，立法者已就大陸地區人民建立完整的特別法秩序，即應依《兩岸條例》統一適用，修改國籍法第廿條只是明確適用範圍，而非另外界定「非外國人」身分。既然立法權是立法院職責，當以立法院決議意見或修法結果為解決爭議之道！

（作者為中華人權協會副理事長∕國立大學法律研究所教授）