〈 府城廣角鏡 〉難道坐視光電弊端任令禍及子孫？

烏山頭水庫大片光電板入侵，南部綠電再度掀起民眾的汙染、生態與能源的疑慮。（本報資料照）

吳威志

台南烏山頭水庫光電板引發熱議，專家指證歷歷，清潔電板應會汙染飲用水源！因此，是否該要求在地質敏感區禁設地面型光電系統？民眾黨團已提案修法，並要求停止水庫光電執照。

太陽能在台灣發展多年，出現光電亂象極為嚴重，並對環境衝擊引發諸多爭議。尤其全台規模最大的嘉義滯洪池光電場才風光商轉四年，卻遭丹娜絲颱風侵襲，逾十萬片光電板受損，凸顯政府能源政策躁進，代價全民承擔！

民進黨政府為水面型光電一路「開綠燈」，不需環境影響評估；倉促運行施作，卻未規範棄物回收、補救韌性，以及因應嚴重的極端氣候。在水面型光電每賣一億度電，比地面型多賺近四千萬元的龐大利益誘因下，業者為了「省成本」往往將社會責任、環境維護拋於腦後！

廣告 廣告

今年意外強颱讓嘉義六座滯洪池光電場災損超過十億元。用鋼索固定的浮力式水面設施，安全係數設定過低，低估了風災衝擊的承受力量，更低估了清理水中光電板的耗時耗能。顯然，當初未訂明確抗風標準，也缺乏法律強制性及第三方結構技師審查機制，無法有效把關。

這是水域光電政策急就章的結果，也是標案恐有「監管逃逸」的問題，尤其罰責、賠償責任與回收責任！甚至外界無法得知光電業者投標承諾內容和政府審查過程，簽訂私人契約之後就難以稽核。然而，這是要使用二十年的設置怎可如此怠忽！

綜觀水面型光電有兩大致富密碼「購電費率」和「大面積國有地」，吸引業者競相投入。依據台電「太陽光電發電設備電能躉購費率」，水面型價格比較高，與「地面型」每度電相差近零點四元；以泰商元昱光電擁有嘉義三座滯洪池案場，全年售給台電收入約一點八億元。換算躉售二十年的長期利潤極為可觀。

另一個推展水面型光電的誘因是「大面積土地取得容易」，原因是滯洪池土地來自全台最大地主國營企業台糖公司。自二０二一年以來，台糖自稱已無償釋出二百一十五頃土地，讓水利署建置九座滯洪池，面積相當於八個大安森林公園。

然而，光電利益共生體是台灣業者取得標案後，將案場轉售給外商子公司經營。例如雲豹以十四點七億元價格將兆洋賣給ＧＲＰ，而雲豹正是歷來政治獻金給綠營選戰要角的公司。無論如何，未能規範適當的利益迴避，已扭曲台灣再生能源政策。

台灣多數大型光電案場，背後母公司皆為外商，它們看到台灣有二十年綠電躉購制度，能夠穩定獲利才願意投資；然而，外商對台灣的環境往往置之不理，甚至難以想像二十年後，外商抽離留下的垃圾與汙染！

雖然招標規定業者必須召開說明會，取得縣市長與村里長同意；然而人性使然，利益的誘惑及共生的壓力，還有政府的便宜行事，如何拒絕？經濟部允諾定期檢驗以保安全，問題是執政黨想要快速推動再生能源，加嚴審查會導致綠能無法達標，所以過去犧牲了「環評」，現在終於嘗到苦果。

目前，環境部意識問題嚴重而對大型光電案場總體檢，成效如何尚未可知！惟許多專家認為，政府應先備製「累積性環境資料庫」，將過去幾千件「環境影響評估案」蒐集的各種環境調查資訊，統整便於查詢；並應增加結構技師第三方審查報告，計算合理的設施承受力量。

反觀桃園市在颱風吹出光電板問題後，市長張善政明確禁止在山坡地、環境敏感區、陳抗區設置光電板，既有設施每兩年一次須由第三方執行維運健檢，並增加廢棄模組處理、社會參與與透明等規範。此外，目前針對埤塘光電，土地使用許可皆不予核准。

事實上，浮力式水面型光電，國際已有多年先例，在非民生飲用水域仍可推動！當然，民眾黨提案，太陽光電審查應立法排除環境敏感區域勢在必行；此外，政府應修訂光電規範，新增抗風設計與定期檢驗，推動品質責任與回收制度！並對非敏感區域依照《建築法》、《環境影響評估法》、《水土保持法》加嚴審查。為了台灣這片土地萬代子孫，我們絕不能坐視不管光電弊端！

（作者為雲林科大科技法律研究所教授∕中華人權協會副理事長）