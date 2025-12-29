〈府城廣角鏡〉1227宜蘭大地震的三大警訊

台灣東部海域27日晚間發生芮氏規模7.0地震，宜蘭礁溪山泉飯店的大廳玻璃因強烈搖晃破裂，所幸無人傷亡。（中央社）

◾楊永年

日昨（12月27日）深夜11時05分，宜蘭外海發生規模7的大地震。這係921大地震後，台灣發生震度規模第三大的地震，造成大台北都市圈4級「有感」地震。除國家警報大響，並有零星災情傳出。重要的是，這起地震給了我們以下三個重要警訊與問題：

一、 近期會否發生震度更大規模的地震？

這問題在科學預測上，可能仍有難度，或仍存在不確定性。但以台灣過去或近年來地震發生的頻率「大膽」預測，台灣未來仍可能會發生大地震。例如2024年0403花蓮大地震（以及這地震造成的2025年0923馬太鞍溪「溢堤」災難），加上今年0121嘉義大埔地震，造成4500多棟房屋毀損。這些歷歷在目的警訊，都在提醒我們，不能輕忽防災的整備。

只是，台灣未來地震會發生在哪裏，以及規模多大，目前不容易預測。反觀日本，內閣府文部省地震領域科學家，在2017年就大膽預測，東京都會圈未來30年會發生大地震的機率有7成。而這分析報告與內容，在日本內閣府的「中央防災會議」網頁，就有公開資訊。而這又和以下兩個議題有關。

二、 我們是否有足夠的防災意識？

古有明訓，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。背後的意義，就是我們應有足夠的防災意識，而這不僅反映在災害來臨的應變上；對於災害之前的整備是否足夠，也是重要議題。如果平時沒有投入應有的人力、物力與預算進行整備，應變再怎麼快速，也可能難解燃眉之急；或應變（救災）品質不可能提升。防災意識的提升，固然要反映在災害（地震）來臨的掩避或減災上；但不應忽略災前的整備與減災的準備。

換言之，要讓防災意識要能發揮應有功能，必須想辦法轉化為具體的「防災行動」。這部分無可諱言，日本比台灣要強很多，這從前述日本內閣府「中央防災會議」官網，對比台灣的「中央災害防救會報」，就可以感受到這「明顯」的差異。而這又和下個議題有關。

三、 全面檢討防災教育功能是否足夠？

防災教育不只針對民眾，各級政府首長、官員、非營利組織、企業、民眾等，都很重要。當然，說台灣不重視防災教育，可能不盡公平。但如果對比台灣和日本的防災教育，可能有「天壤之別」。而這可以從1923年日本東京大地震，在2023年100週年時，舉辦的多元「紀念」或防災教育（含在公共場所，如地鐵站的演練）活動得到印證。

甚至2025年1月17日，剛好是阪神大地震屆滿30週年的紀念日，除了日本天皇親自蒞臨神戶參與悼念活動；在內閣府、兵庫縣、大阪府、神戶市等關西地區政府機關與非營利組織資助下，舉辦逾千場次的系列活動，涵蓋人文、藝術、科學等不同層面，也值得台灣參考學習。或者，從各種跡象顯示，日本絕對是台灣防災教育，很好的學習與合作對象。

綜言之，未來台灣會不會發生大地震，應該是肯定的。只是不知何時何地會發生。而我們現在應做或能做的，就是強化防災教育，藉由防災教育提升防災意識，並進一步展現優質的防災行動。而且，台日政治友好關係近年持續升溫，而且台日觀光人數（包括台灣人赴日本，以及日本人赴台灣）屢創新高。因此，目前正是發展台日「防災教育」合作最佳的時機；而這需要政府、非營利組織（學校）、企業、民眾等共同努力。如果能因此發展出防災教育系統性的合作機制，可以同時佳惠台日兩國。甚至若時機成熟，可以納入東亞各國，共同提升東亞防災能力，更是美事一件。

（作者為成功大學政治學系教授）