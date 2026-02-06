府城普濟燈會2/12璀璨登場 感受臺南文化之美

記者王勇智／臺南報導

第14屆府城普濟燈會將於2月12日至3月7日在臺南中西區普濟殿展開，今年燈會共點亮超過1,800顆由民眾親手彩繪的燈籠，除匯集海內外的創意巧思，展現文化的熱情與對新年的祝福，更獲邀至義大利及日本巡迴展出。

臺南普濟殿今（6）日舉辦第14屆燈會宣傳記者會，今年以「燈火交織：跨越臺南．米蘭．日本的光之旅」為國際主題，且獲義大利臺商協會邀請，燈會首度遠赴歐洲，參加國際米蘭設計週「CASA TAIWAN」展出。活動除展出得獎花燈作品外，也規劃DIY拓印版畫、傳統剪紙體驗與彩繪小燈籠活動，與世界分享來自臺灣、來自臺南最溫暖的光。

此次巡展將依序於臺南普濟殿（2月12日－3月7日）、義大利米蘭Artemadia（4月21日－4月26日）及日本仙台AQUAIGNIS（7月24日－8月23日）展出，實踐「愈在地，愈國際」的文化行動。

主辦單位表示，2月12日開幕日適逢農曆12月25日，燈會將依循傳統歲時祭典，以「開廟門迎神」揭開序幕，象徵新一年的祝福與啟航。同時開幕典禮同步舉行「2026 臺南市普濟燈會議長盃創意彩繪花燈比賽頒獎典禮」，今年更有來自臺南市友誼城市－日本宮城縣仙台市200件作品共同參與國際共創，並由榮美金鬱金香酒店特別加碼設立3項國際友誼獎，為享譽國際的普濟燈會注入更多跨文化能量。

此外，這屆主燈作品〈等一下馬〉由藝術研究所學生蔣昕哲與馬慕恩聯手創作，及南海醫事檢驗所與全訊科技股份有限公司襄贊支持。作品以幽默反差的形式傳達「希望不必等到最好時機，只要願意行動，祝福就已在路上」的寓意，為新的一年帶來溫暖祝福。

在地共創同樣是今年的重要亮點。剪紙巷特別與南寧高中、佳里國小附幼攜手合作，以「青春」為題，在光影之間描繪成長；孩子們將每一盞燈想像成一顆馬卡龍，透過色彩、文字與創作，把青春變成可以觸摸的光，為燈會注入世代交融的溫度。

3月7日燈會閉幕當晚的熄燈夜活動，則將由擁有百年歷史的振聲社南管樂團演出經典南管音樂，並邀請旭陽車鼓南管傳習藝生鄭宜雰以月琴演奏創作臺語歌曲，重現燈會廟埕的古早音樂風華，為這屆燈會劃下溫暖而深刻的句點。

臺南普濟殿今（6）日舉辦第14屆燈會宣傳記者會，市長黃偉哲邀請大家來臺南欣賞這場國際級的璀璨燈會。（臺南市政府提供）

今年燈會共點亮超過1,800顆由民眾親手彩繪的燈籠，展現文化的熱情與對新年的祝福。（臺南市政府提供）

燈會延續去年度國際燈藝交流成果，設置「日本宮城・仙台ランタンエリア 燈籠區」。（臺南市政府提供）