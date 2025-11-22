府城歷史地標大東門、大南門修復動土 2028年重現風華
〔記者洪瑞琴／台南報導〕國定古蹟台灣府城大東門、大南門修復工程今(22)日正式動土，總經費5560萬元，由文化部補助65%、市府負擔35%，預計2028年1月完工。
南市副市長葉澤山主持開工典禮，宣布這項攸關府城文化地景的重要工程正式啟動。葉澤山表示，大東門與大南門是府城最具象徵性的歷史地標，自清代以來見證台南城市發展，是許多市民的生活記憶與文化情感所在。他強調，此次修復不僅提升古蹟結構安全，也將重現府城歷史風貌，打造更安全、友善且具教育意義的文化場域，讓文化與觀光能永續推動。
文資處指出，兩座城門創建於清雍正3年(1725)，是木柵時期7座城門之一。大南門更在道光年間增築外護月城(甕城)，成為全台唯一仍保留此構造的城門，具有獨特性。1985年兩座城門被列為3級古蹟；2023年兩城門與相關城垣殘蹟納入國定古蹟「兌悅門」範圍，顯示其文化價值深具保存必要。
大東門與大南門的城樓在1975年曾以鋼筋混凝土重建，但多年來受風雨與地震侵蝕，已出現屋頂滲漏、混凝土開裂、鋼筋鏽蝕等問題，其中大東門甚至發生混凝土、屋瓦脫落，影響安全，修復勢在必行。
市府自2022年起展開調查研究與修復規劃，這次工程以「結構安全」、「重現歷史風貌」、「提升周邊環境」、「延續文化生命」為主軸，希望讓古蹟在兼顧安全、美感與文化功能下重新活化。
南市文資處長陳思瑀表示，修復完成後，大東門與大南門將以更穩固、安全的姿態重新與大家相見，成為城市文化再生與國際觀光的重要節點，繼續做為台南最具象徵性的古城地標。
