府城百年城隍廟驚傳遭縱火！男毀黑令旗、焚龍頭杖

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

台南府城信仰核心之一、擁有超過三百年歷史的「全臺首邑縣城隍廟」，近日驚傳遭到惡意破壞！一名男子於深夜闖入廟區，不僅徒手折斷象徵威信的黑令旗，甚至點火焚毀極具歷史意義的「龍頭杖」，並毀損五營與天公爐，惡劣行徑引發地方震驚。台南市警五分局獲報後，火速透過監視器追蹤，於8日晚間將涉案的57歲許姓男子緝捕到案。

破壞痕跡。（圖／翻攝自全臺首邑縣城隍廟粉絲專頁）

「全臺首邑縣城隍廟」建於清康熙50年（1711年），是府城著名的官建城隍廟。其最具代表性的「夜巡」活動，自2022年起正式登錄為台南市定民俗及文化無形資產。根據調查，這起事件發生於7日深夜。嫌犯許姓男子獨自徒步前往位在北區的縣城隍廟，趁四下無人之際，先是粗暴折斷廟前的黑令旗，隨後竟拿取掃把揮打龍頭杖，並使用打火機點火燻烤。除此之外，廟內的天公爐及五營設施也遭其惡意抽打與破壞。

廣告 廣告

男子破壞被監視器拍下。（圖／翻攝自全臺首邑縣城隍廟粉絲專頁）

廟方翌日發現法器與儀仗受損，現場遺留焚燒痕跡，驚覺事態嚴重。雖然初步估計財物損失約5000元，但遭毀損的文物承載著深厚的文化價值與信眾情感，廟方立即向北門派出所報案。

警五分局所長陳東宏隨即指揮員警擴大調閱監視器。畫面顯示，許男犯案前後皆是徒步移動，未搭乘交通工具。警方逐一比對影像路徑，鎖定其位於小東路的住處，並於8日晚間11時許將其帶回。

現場留下破壞痕跡。（圖／翻攝自全臺首邑縣城隍廟粉絲專頁）

據了解，許男到案後語焉不詳，並非外傳的酒後鬧事。其子向警方透露，許男疑似患有知覺失調等身心疾病，因長期拒絕服藥導致情緒與行為不穩。警方偵訊後，將全案依毀損罪嫌函送台南地檢署偵辦，並持續釐清是否涉及公共危險罪。

【寶島神很大】最貼近生活、關係你我的民俗文化節目，每週三22:15三立台灣台29頻道

►按讚寶島神很大粉絲團，掌握最新消息：https://bit.ly/3n9Sb9C

►訂閱寶島神很大Youtube頻道！神影片週週更新：https://pse.is/4c9hq5

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

更多三立新聞網報導

百年傳承友好連結 三大百年寶物的秘密在這裡!?

北港媽下府城帶來多少商機？ 媽祖經濟學即將揭曉!

寶島神很大／百尊千順將軍護駕北港朝天宮媽祖 高雄佛光山震撼大會師

新年點燈熱門排行揭曉 第一名實至名歸、寵物平安燈成亮點

