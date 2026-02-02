府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽圓滿落幕 國際隊伍走訪臺南古蹟深化城市交流

▲各隊參訪億載金城大合照。

【記者 劉秋菊／台南 報導】「2026年第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽」熱烈展開，除精彩賽事交流外，臺南市政府亦特別規劃城市參訪活動，邀請各國青年選手走訪臺南具代表性的歷史景點，透過實地參訪與文化導覽，讓來訪隊伍在競技交流之餘，也能深入認識臺南深厚的歷史底蘊與城市魅力，整體活動在熱烈交流與友好互動氛圍中順利完成並圓滿落幕。

▲臺南一中致贈紀念品予韓國明錫高中。

本次城市參訪以安平歷史園區為主軸，先參觀安平樹屋，感受自然與歷史建築交織的景觀，接著造訪億載金城與安平古堡，了解臺南歷史起點，最後至林百貨體驗歷史建築再利用與文創特色，使選手們在輕鬆氛圍中留下深刻印象。

體育局局長陳良乾表示，本次邀請賽除提供國際青年運動交流平台外，也希望透過城市參訪行程，促進文化互動與城市行銷，讓各國青年選手在競技之外，感受臺南友善、熱情且富含文化底蘊的城市氛圍，進一步深化國際體育與文化交流效益。

▲臺南一中及日本鶴來高校參訪億載金城合照。

本日城市參訪活動共有五支隊伍參加，分別為日本鶴來高校、韓國大邱高中、韓國明錫高中、香港長沙灣天主教英文中學及臺南第一高級中學，南一中亦特別準備紀念品致贈各國隊伍，象徵友誼長存，並為本次國際交流活動留下美好回憶。

市府指出，未來將持續結合大型體育活動與觀光文化資源，推動運動觀光與城市行銷，吸引更多國際賽事與青年交流活動於臺南舉辦，逐步打造兼具運動競技、文化體驗與觀光特色的國際友善城市形象，讓更多國際旅客透過體育賽事認識臺南，持續提升城市國際能見度與交流深度。（照片記者劉秋菊翻攝）