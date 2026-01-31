府城盃橄欖球邀請賽港日韓選手齊聚 六信高中首戰告捷

體育局長陳良乾致贈紀念球予參賽隊伍。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

二０二六年第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽三十一日點燃戰火，台南六信首戰以三十三比七輕取韓國明錫高中；台南市政府特別安排選手之夜，港日韓青年橄欖球隊齊聚台南，促進國際交流情誼。

這次比賽由台南市政府體育局長陳良乾、中華奧會副主席王景成、台南市體育總會理事長吳志祥主持開球儀式。陳良乾致詞時代表市長黃偉哲歡迎國內外隊伍，台南市以橄欖球為城市象徵的精神來舉辦比賽，以賽會友，也歡迎國外朋友體驗台南市的文化古蹟及特色美食。

第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽由體育局長陳良乾主持開球儀式。（記者陳治交攝）

第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽A組六信高中、香港長沙灣天主教英文中學、日本鶴來高校、韓國明錫高中，B組台南一中、八斗高中、韓國大邱高中、韓國養正高中，分組預賽前二名晉級勝組打循環取一至四名。

六信高中首場迎戰韓國明錫高中，六信高浩傑以敏捷動作閃開對方防守，同時加快腳程，飛撲球門達陣得分，之後雙方互有攻勢，但大多由六信保持球權，六信終以三十三比七拿下首勝。

六信高中高浩傑飛撲球門達陣得分。（記者陳治交攝）

另外，台南市政府特別安排選手之夜，增進各國選手間交流情誼。副市長葉澤山指出，市府長期重視體育發展與青年培育，透過國際賽事與交流，讓台灣選手能在競技中累積經驗，拓展視野，並藉由運動交流，深化城市與世界的連結。