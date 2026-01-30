府城盃橄欖球邀請賽週6開戰 台灣日本韓國香港8強對抗

第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽三十日舉行啟動儀式。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

二０二六年第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽將於一月三十一日至二月一日在市立橄欖球場鏖戰，匯聚台灣、日本、韓國及香港等八支勁旅，展現高速對抗的競技魅力。

這次賽事邀集台南六信高中、台南一中、基隆八斗高中、香港長沙灣天主教英文中學、日本鶴來高校及韓國明錫高中、大邱高中、養正高中。台南市政府體育局在市立橄欖球場舉辦賽前記者會，邀請大橋國中競技啦啦隊展演，為即將登場的選手們加油打氣，現場氣氛熱絡。

體育局長陳良乾表示，「台南市橄欖球之父」黃茂卿一九四七年在太平境馬雅教會，與玩伴縫製橄欖球，開啟台南市橄欖球運動，一九四八年十月首次組隊參加第三屆省運，歷經十年的培訓，終於在一九五八年第十三屆省運奪冠，之後，台南市橄欖球隊締造台灣區運十六連霸輝煌紀錄。

第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球有台灣、日本、韓國及香港等八支勁旅參賽。（記者陳治交攝）

台南市長期深耕橄欖球運動，透過舉辦國際及全國性賽事、完善運動場館設施與基層培訓體系，為青年選手打造穩定且具發展性的競技舞台，藉由府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽的舉辦，讓更多民眾認識橄欖球運動的魅力。

陳良乾強調，七人制橄欖球節奏明快、對抗性高，深受年輕世代喜愛，誠摯邀請社會大眾踴躍進場觀賽，為選手們加油喝采，共同見證青年橄欖球選手揮灑汗水、追逐榮耀的精彩時刻。