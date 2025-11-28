〈府城觀測站〉亂蹭歷史 只會自取其辱

張競

最近政壇朝野曾經數度在歷史問題上進行政治攻防，但在過程中卻明顯曝露出政治人物歷史素養水準低落，不但是斷章取義雙重標準自打耳光，更是寡廉鮮恥曲解歷史事實，嫁接政治攻訐論述，荒誕嚴重到臺灣社會輿論難以容忍地步。

為何政治人物膽敢如此亂蹭歷史，敘事內容扭曲真相，歸根究柢就是臺灣社會過度縱容政治人物，諸多政壇議事辯論，明明是睜著眼睛說瞎話，卻被社會大眾所漠視，政府不依法行政，打著民主自由招牌，但卻毫無尊重法治品格，最後就形成政壇運作政治文化普遍缺乏誠信；因此援引歷史作為清算政治敵手鬥爭手段，自然就讓歷史事實成為政治攻防最為廉價彈藥。

若論政治道德，首重誠信亦更重一貫；政治人物從政過程，其政治理念與政策立場是否始終如一？抑或是投機善變，毫無基本原則可循？政治人物道德信念與倫理操守，經常成為選戰中遭致對手質疑並被選民檢視重要關鍵；但政治人物面對歷史事實如何詮釋其意涵，更是讓其現出原形之照妖鏡。

回顧臺灣社會過去數十年來之政治發展史，綠營起家獲取執政權過程中，不斷透過切割涉及中國之歷史淵源，並且曲解許多發生在臺灣社會之歷史事實，曾有政治評論者以「編造以往從未發生之歷史、否認目前正在呈現之事實，許諾未來無法達成之諾言」來形容綠營取得並鞏固執政地位三大招式；如今刻意竄改嫁接歷史，更是前述手法之進階版本。

如今綠營高層要為其執政地位續命，不惜重拾以往被其刻意切割，並且以輕蔑態度應對，同時更是避之猶恐不及歷史事實。藉由刻意去蹭先烈先賢壯烈事蹟，透過政治操作發布喊話，真正用意是在對政治對手發起宣傳攻勢，延續政治鬥爭掛帥打壓在野陣營之執政風格，此種將先烈殉國史實視為政治鬥爭工具，內心毫無真誠尊重先烈敬意，更是證明政治道德水準低落到難以想像程度。

對於將當前綠營高層推上執政地位之獨派鐵桿支持者來說，執政高層在歷史態度上如此反覆，刻意援引以往積極切割與漠視之歷史事實，對於綠營基本盤來說，更讓其情何以堪？究竟是證明出臺獨運動本身缺乏捨身衛國對抗中共之烈士，因此無法找到適當典範，作為勉勵社會效法對象？抑或是大權在握利令智昏到放棄基本信念，開始向原先所切割歷史情懷靠攏？政治人物在歷史問題上投機亂蹭，最後必然是要自取其辱！

賴清德政府國安高層與執政團隊不斷在歷史問題上亂做文章，否認諸多早就定案之歷史事實與法理真相；但不實敘事是無法改變殘酷法理結論，面對政治現實並且不去編造歷史謊言，才能夠妥善處理適當因應臺灣所面對之艱困戰略環境與政治經濟難關。

假若執政高層還是將運用歷史先烈殉國事蹟，作為清算在野政黨之鬥爭手段，執政策略以鬥爭掛帥，最後怎有可能讓國家團結社會和諧，同心合作應對各項挑戰？面對歷史客觀事實，雖然具有主觀詮釋闡述空間；但若是以亂蹭歷史態度，針對在野政黨發動宣傳攻勢，此種只知將矛頭指向內部領導風格，破壞朝野合作契機與社會和諧團結，才是國家安全真正最大威脅根源。

吾人必須認識到，面對兩岸實力消長與國際環境變化，臺灣早就沒有任何繼續內鬥本錢，假若執政者還是將在野政黨視為毫無合作可能死敵，繼續讓本身品格中鬥性超越理性，最後必然無法有效領導團結社會，遲早是要全軍盡墨輸光整盤棋！

（作者為中華戰略學會資深研究員）