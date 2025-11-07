〈府城觀測站〉機器駕駛的黎明與不安

台南沙崙智慧綠能科學城自駕車用地。（本報資料照）

■張瑞雄

自駕計程車的時代正加速而來，從舊金山的街角到倫敦、北京，科技巨頭與新創公司都在宣告一個不再需要方向盤與駕駛的未來。這看似在科技史上再一次跨越，但現實比想像更複雜。技術的進展與社會的接受度之間，仍有巨大的鴻溝，大家好奇這場自駕革命究竟會帶來什麼樣的城市與生活？

一隻名叫KitKat的店貓，被疑似無人計程車撞死，在舊金山引發情感與科技衝突的輿論浪潮。車輛公司承認該車「起步時貓跑進車底」並表達哀悼，有人指出自駕將拯救更多貓咪，因人類車輛每年撞死數百萬隻，但這樣的論點未能撫平公眾的不安。人類與動物的生命不是統計學的分母，一場科技變革不能只依賴數據勝負。民之所憚，必察其理，當社會心存疑懼，就不能只講效益與效率。

社會的不信任並非空穴來風，法律界提醒自駕營運者仍缺乏完整法制支撐。科技已接近商轉，制度卻還在追趕，法院、保險業者、交通主管機關都面臨未知的難題。社會也在問一個更深層的問題，當我們把道路交給演算法，那麼失誤的後果由誰承擔？

技術挑戰同樣未解決，自駕車能在陽光灑落的加州揮灑技術雄心，但面對冰雪地面與模糊路線時，智慧會否變笨？在美國準備擴展到冬城時，企業坦言黑冰與雪地標線是ＡＩ難題，雖已利用加熱感測器與車車通訊彌補，仍需要「重要的冬季考驗」。科技企業自信萬丈，社會卻清楚明白ＡＩ若不能像經驗老司機般理解天候、直覺與人情，那麼安全的承諾依然停在語言層次。

與技術與法制同等重要的，是人心。最近調查顯示，某無人計程車推出後，只有少數的乘客願意再次搭乘，逾三成民眾甚至認為此服務應屬違法。不少體驗者分享，車輛操作偶有失誤，甚至出現偏離車道的畫面，引發監管調查。企業在宣稱自動駕駛能讓道路更安全時，卻又安排安全員坐在前排，象徵克制與質疑並存。當科技承諾與行為不一致時，信任就會崩塌。

科技世界的共同挑戰正在浮現，公眾信任不是憑激情與推文建立，而是靠透明、責任與時間積累。「言必信，行必果」，自駕科技也必須遵循這樣的倫理。如果企業言辭遠超實際能力，就算技術終會成熟，社會也可能無法接受。當資本市場與品牌形象受到波動，甚至牽連其他業者，也就不難理解。

當然若只停留在恐懼，自駕革命也將永遠停在起跑線。這項技術能讓視障者享自由移動，能減少酒駕事故，能在偏鄉提供交通，能解放高齡社會的人力缺口。中國（大陸）與美國部分城市的試點乘客已享受其便利，一些城市已累積千萬次載客。世界不是非黑即白，如果說人類超越蒸汽、電力、網路，靠的是勇氣，那麼進入自駕時代，也需要一份前進與警惕並存的智慧。

真正的課題，不是科技是否應該發展，而是要如何發展。當立法者補上制度的拼圖，企業披露更多測試與數據，交通管理單位建立嚴格的審查與應急機制，民眾的信任會逐漸累積。科技應該是照亮街道的燈，而非讓人心生陰影的影子。

「科技本身無善惡，關鍵在使用者的心」。自駕車不是終點，而是社會制度、科技倫理、城市文化的交匯點。貓咪的生命、乘客的安全、行人的信賴、法制的完善、工程師的誠實，這些價值交織成了文明的方向盤。當機器學會理解人的脆弱與期待之後，那條通往未來的道路，才算真正鋪好。

（作者為台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問。本文由梅花新聞網授權刊登）