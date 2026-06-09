府城隍廟上演傳統彩樓布袋戲
記者陳俊文∕台南報導
建廟三百五十七年的台灣府城隍廟主神「威靈公」聖誕日為農曆五月十一日，今年是國曆六月二十五日，廟方祝壽活動於九日展開，特別情商「蘇俊穎掌中木偶戲團」在正殿三川門大算盤下以傳統彩樓演出五天，十四日由壓軸的「天龍遊俠傳」大型金光戲接續。
被喻為「點子王」的台灣府城隍廟主任委員郭榮哲對維護台灣傳統民俗文化不遺餘力，最近剛榮獲文化部文化資產局A+文化資產創意獎優選殊榮，今年主神聖誕，他又將傳統酬庸性質、觀眾寥寥的酬神布袋戲升級，請來曾因聲音太像已故布袋戲大師黃俊雄而被提告的「蘇大俠」，將戶外布袋戲搬到室內公演，在拜拜正殿搭起戲棚一連演出五天。
蘇俊穎表示，正殿對著主神「面對面」獻戲是全新的嘗試。但演出可一點也不敢馬虎，蘇俊穎以傳統雕工精美的「二層樓」彩樓搭建戲棚，現場以實打實的鑼鼓取代錄音帶，彩樓後，他率領徒弟串場演出，所有聲音都出自蘇俊穎之口，可謂「一口說出千古事、十指弄出百萬兵」。
郭榮哲表示，傳統「汽車」酬神布袋戲，口白來自錄音帶，由一個人操偶，遇到扮仙這種大場面，一人才兩隻手，只能用木條撐起木偶，一動都不動，失去布袋戲的靈魂，所以才謀思改革。傳統彩樓的布袋戲，融合傳統工藝、民俗信仰和文化之美，從九日起一連演出五天，每天下午三時和晚上七時各一場。十四日由蘇俊穎在廟前廣場搭三十尺戲台，演出「天遊俠傳」的金光戲碼，愛看傳統掌中劇的戲迷不要錯過。
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