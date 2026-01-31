府城隍廟揮毫行善 老外也來了

來自比利時的三位觀光客獲贈春聯喜不自勝，咸認是最漂亮的藝術品。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

三十一日府城很多廟宇都舉辦現場揮毫送春聯活動，最特別的莫過於兩家城隍爺廟揮毫兼行善和拓印、網印春聯。其中府城隍廟捐發票可獲號碼牌領取書法老師現場揮毫的春聯一副，沒帶發票，出示手機載具也可領，最遠還有來自比利時的遊客參加，春聯寫什麼字雖然看不懂，對外國人來說，等於是一種漂亮的藝術品。

台灣府城隍廟昨日上午舉辦迎春送福活動，現場分成三大主題，除邀請吳文凱等八位書法老師現場揮毫寫春聯，還有摺紙馬手作體驗以及參與度高的網版拓印春聯。

清乾隆五十一年福建水師提督黃仕簡所賜的福海春臺古匾，迄今二百四十年歷史，今年成為網版春聯的素材。（記者陳俊文攝）

今年現場揮毫送春聯還結合公益，民眾只要捐出一張發票即可兌換春聯一副，一個人最多可獲三幅，很多人身上沒有帶紙本發票，只要出示載具也可領取。

來自比利時的三位女性外國友人也來參加，其中一位可能學過中文，在簽名簿上簽下「歐曉莉」的名字，三人表示，此次係來台南觀光，剛好碰到這個活動。廟方以春聯相贈，三人都開心的展示春聯，對他們來說，春聯上的書法等於是與眾不同的藝術品，會好好珍藏。

府城隍廟主任委員郭榮哲手持網版絹印的“福海春臺”春聯。（記者陳俊文攝）

而網版拓印黃金春聯活動，吸引很多民眾自行動手ＤＩＹ，包括中西區長蔡佳甫也自印「勁馬舞吉」春聯，期許今年發大財。

網版絹印春聯共有十一個圖樣，其中最特殊的莫過於一副「福海春臺」的四言春聯，主委郭榮哲表示，「福海春臺」四字源於廟正殿「爾來了」右側的一方古匾，它是清乾隆五十一年（一七八六年），來台履新的福建水師提督黃任簡所賜，感謝城隍爺一路護送他平安渡過黑水溝。

而清乾隆五十一年剛好也是丙午年，此匾距今二百四十年，不論時間與文化層次都別具意義。「福海春臺」四字也象徵福氣如海、春意登臺，寄託對新一年的祝福與期盼。

全台首邑縣城隍廟昨天也在廟埕推出「首遊趣味、邑同歡樂」拓印春聯活動，有凸版拓印也有凹版網印，圖騰大都與馬年有關，吸引親子攜手ＤＩＹ，大家玩得不亦樂乎。