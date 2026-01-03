府城隍廟雕水仙 60素人上課

台灣府城隍廟昨舉行水仙雕刻實作坊，吸引60位民眾前往學習。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

剛跨完年，緊接著下個月就是農曆春節，水仙花都在冬至至立春之間開花，它花型優美、清香盈室，台灣府城隍廟因應二月二十七日至三月八日在該廟舉行的水仙花展，三日和鹽水「月津水仙花協會」合辦「雕刻與實際工作坊」，邀請素人來學習雕水仙，原預計招收三十人，卻成長一倍，連中西區區長蔡佳甫也趕來學習，素人的佳作也有機會在下個月參展。

中西區長蔡佳甫向鹽水月津水仙花協會理事長陳進明請益雕花之術。（記者陳俊文攝）

三日召集的水仙花雕刻與實作工作坊，，由月津水仙花協會理事長陳進明率領十餘位老師蒞廟指導，吸引六十位民眾一起來雕刻一朵屬於自己的水仙花。台灣府城隍廟主任委員郭榮哲表示，連續第二年，特別感謝台灣武廟志工協會贊助一千個大陸進口的水仙花球莖，以目前對岸農產品停滯的現況，這項「水仙文化交流」更顯意義重大。

陳進明指出，水仙花雕是鹽水鎮獨樹一格的歲時花藝。早期是來台灣做糖口貿易的大陸漳州商人留下的應景花藝。水仙不雕刻也可長出水仙花，只是花梗筆直，形狀有點呆滯。用特製的刀子將球莖雕刻後，矮化花梗及莖葉，可變化出牡丹、孔雀、金魚、金雞、甚至大象、黑面琵鷺、多啦Ａ夢等多樣造型。

台灣府城隍廟主委郭榮哲展示太座所雕，且已盛開的水仙花。（記者陳俊文攝）

鹽水地區更發展出為水仙花瓣染色的巧技，讓新年的水仙花更加繽紛。水仙花也成為鹽水過年的象徵花卉，家家戶戶將水仙供奉於神桌，祈求來年吉祥順遂。也因此，自清代以來，鹽水蜂炮與水仙花雕展，並列為鹽水元宵節的兩大盛事，流傳至今。

陳進明指導民眾雕刻水仙花的重點，球莖裡面有一個「生長點」必需切除，另外，雕完的水仙花只要一般自來水天天換水即可，不必用到ＲＯ逆滲透。最重要的是雙手摸完水仙花，要吃東西之前最好將手洗乾淨，因為它含有微量的「拉丁可」神經毒和植物鹼，雖然只是微量，但還是洗完手再吃東西會比較安心。

現在雕完水仙約二十二天就會開花，彼時正好快要過年。要水仙花花開美麗的兩大口訣：好好照顧，水仙花「水」厚哩看；不好好照顧，水仙死厚哩看。它雖然美麗，也很直接和現實。