府城香火 傳達古蹟宮廟之美

府城藝術家蔡濰任（左）在台灣府城隍主任委員郭榮哲支持下，展開府城香火的創作。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

台灣府城隍廟創廟三百多年，裡面典藏豐富的民俗瑰寶，藝術家蔡濰任參加二０二六年「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的聯結」展覽，在廟方支持下，以主神威靈公的神帽、神衣為主視覺，向下延伸德慶溪、福安坑溪兩大城市溪流為主軸的古蹟建築與宮廟之美。他以麻絨古法在木板上作畫，三張故事相聯結的版畫，將於明年一月二十二日起在台南市美術館展出。

民眾走過施工中的成功國小，看到施工圍牆上畫工細膩傳神的民俗畫作，還有民權路「赤崁朋派」二、三層樓高的大型看板，這些都出自蔡濰任之手。

廣告 廣告

台南大學視覺藝術與設計學所碩士的蔡濰任曾與春源畫室潘岳雄老師學習寺廟彩繪。他表示，此次與府城隍廟再合作源於二０一九年首度和該廟合作一個作品，此次為再參展，昨起進駐該廟展開為期一個月的「府城香火」創作。

蔡濰任指出，因府城隍爺作為「城市的化身」，象徵著一座城市的靈魂與秩序。因此，當他在構思「台南府城隍」這件作品時，首先浮現腦海的念頭便是如何在創作中回應城隍所代表的城市結構與精神。

西藏瑜珈師潘智航自西藏帶回的龍王聚寶盆，可安置於財位上聚財。（記者陳俊文攝）

蔡濰任在專攻建築文化資產材料研究的林秋婷博士引薦下，結識了台灣新生代泥作匠師林宏儒，他近年赴日本短期研習「左官工法」，返台後持續磨練手感與技藝，就成為此次府城香火的技術主軸。

日本左官工法講求以在地天然素材細緻塗抹成形，這樣的工法與蔡濰任過去創作「烏面神城隍」時的思考不謀而合。被香火薰黑的神臉，那層黑色是時間的痕跡，更是信仰的象徵。所以此次選用以菱角殼燒製而成的「官田烏金」作為主材料，加上中央山脈板岩土、台南在地的蚵殼粉，透過台南的「土、火與灰」，以「麻絨古法」讓信仰重新在城市肌理中發光。

蔡濰任的府城香火作品是三張大型板畫，以威靈公的官廟和神衣所延伸的兩大溪流上的古蹟建築與廟宇，此作品將聯合其它藝術家作品一直展至五月二十四日。