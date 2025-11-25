府批陸不實敘事 卓揆：沒回歸選項

對於川習24日通話談及台灣，總統府發言人郭雅慧25日指出，《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》等二戰時期文件及後續聯合國決議均無涉台灣的政治地位，「中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實」。閣揆卓榮泰強調，中華民國台灣是主權獨立的國家，「沒有回歸這個選項」。

川習突然於24日通話，川普事後並告知日相高市早苗，美方是否在事前或事後知會台灣？外交部強調，台美溝通管道暢通，但川習談話重點是否如新華社所報導，外交部持續透過管道向美方求證中。

《開羅宣言》與《波茨坦公告》等2份文件重點在於日本所竊取於中國之領土，包括台灣，須歸還中華民國。但是賴清德總統在今年6月啟動「團結國家十講」首場演說時，未提《開羅宣言》與《波茨坦公告》，而援引《舊金山和約》強調「中華人民共和國從未擁有台灣」。

郭雅慧昨日表示，對美中領袖對話，我政府立場一如既往，對任何有助於確保區域安全穩定現狀，降低各種單邊行為帶來風險的努力，一向支持樂見、正面看待。

但她強調，無論是二戰時期文件，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》或後續聯合國相關決議都無涉決定台灣的政治地位，中方的不實敘事無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。

陸委會也強調，陸方的論述是不實敘事，台灣不是中華人民共和國一部分。外交部發言人蕭光偉指出，中方刻意扭曲二戰史實，蓄意片面扭曲我方主權地位與相關事實，這些曲解相關文件的行徑，美方已多次明確表達反對立場。

民進黨內人士指出，中國透過官媒傳達美中領導人對話內容的手法，操作了1年，並沒有成功，中共不實敘事操作性，無法改變兩岸互不隸屬的事實。

國安人士解讀，由美方正式的說法可看出，美方並不理會中方的訴求，只談經貿，可以看出北京是拿台灣當藉口在區域搞事，「北京新聞稿常有對方沒說出口的話」，並批陸方做法不符合印太區域的安全穩定，「中國在日本這件事情上找不到台階下，恐怕才是此刻最大的問題」。

卓榮泰說，中華民國台灣是完全主權獨立國家，「2300萬國人沒有回歸的選項」。

民進黨內則顯得相當低調，被問到的綠委推說「這個問題太高層，不是我們會知道的」。