府會和諧推手！許智傑：唯一具首長經驗的人

▲自豪是府會和諧推手！許智傑：我是唯一具行政首長經驗的領導者。（圖:民進黨YouTube）

[NOWnews今日新聞] 政見發表會提問階段，立委許智傑強調自己是參選人中「唯一擔任過地方行政首長」的領導者。他回顧鳳山市長任內「預算一毛未刪」，這歸功於他重視府會和諧、做事不分黨派的特質。許智傑認為，高雄雖然先前因特定政治人物出現對立，但基層互動其實充滿人情味，他有信心可以讓跨黨派和諧。



談及中央與地方的互動，許智傑展現「中庸性格」的政治身分。他指出，近年中央政局受藍白陣營影響，生態轉趨嚴峻，而他長期與王金平、柯建銘等資深議事領袖互動「互補與妥協」。他透露，早在一年多前便曾向賴清德總統提出不副署的建議。面對中國的壓力與惡鄰威脅時，市長應具備運籌帷幄的彈性，自我定位為一名「溫暖、能溝通」的好市長人選。

