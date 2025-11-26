府稱媒體「錯誤片面解讀」賴清德言論 民眾黨批硬推責任：是賴再次失言

針對總統府發言人郭雅慧稱，媒體指賴清德總統「證實」中國將於2027年攻台，是錯誤的片面解讀等，民眾黨26日反擊，是賴清德再次失言，卻硬將責任推給媒體。（中時資料照，袁茵攝）

賴清德總統26日上午召開記者會，提到北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，使媒體認為賴清德「證實」中國將於2027年攻台，但總統府發言人郭雅慧晚間強調，這是錯誤的片面解讀。對此，民眾黨說，犯錯的不是媒體，而是賴清德再次失言，彷彿忘了自己身居中華民國總統之位，一位只靠販賣恐懼治國的總統，要如何能守住台灣的安全？

針對郭雅慧稱，媒體指賴清德「證實」中國將於2027年攻台是錯誤的片面解讀，民眾黨晚間表示，賴清德今天談話竟語出驚人地宣稱「中國將於2027年攻台」，民眾黨第一時間指出，此言不僅與美方公開報告及國際情勢判斷完全背道而馳，將引發軒然大波。

民眾黨提及，離譜的是，晚間總統府竟緊急由郭雅慧出面滅火，但卻硬將責任推給媒體「錯誤詮釋」，事實上犯錯的不是媒體，而是賴清德再次失言，彷彿忘了自己正身居中華民國總統之位。

民眾黨嚴正批評，身為國家元首，卻在毫無情報佐證、沒有完整風險評估下，隨意拋出誤導性的戰爭敘事，不只製造社會恐慌，更可能動搖區域情勢判斷、損及國際信任、甚至衝擊金融市場穩定，後果極其嚴重。

民眾黨強調，賴清德天天喊著要「守護民主台灣」，但失言紀錄卻一再累加，混淆國防情勢、挑動社會焦慮、放大戰爭陰影，民眾黨代表人民發出強烈質疑，「一位只靠販賣恐懼治國的總統，要如何能守住台灣的安全？」

