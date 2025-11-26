府稱賴未證實2027攻台 民眾黨轟失言：販賣恐懼治國如何守護台灣安全？

賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並接續在總統府大禮堂舉行記者會。 圖：高逸帆／攝

針對總統賴清德今（26日）召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，有媒體報導指賴證實中國將於2027攻台一事，總統府發言人郭雅慧晚間澄清，這是錯誤的片面解讀。民眾黨砲轟，總統府硬將責任推給媒體「錯誤詮釋」，這是賴再次失言，並痛批賴只靠販賣恐懼治國的總統，要如何能守住台灣的安全？

民眾黨發聲明指出，總統賴清德今日公開發表談話，竟語出驚人地宣稱「中國將於2027年攻台」。民眾黨第一時間指出，此言不僅與美方公開報告及國際情勢判斷完全背道而馳，將引發軒然大波；離譜的是，晚間總統府竟緊急由發言人郭雅慧出面滅火，但卻硬將責任推給媒體「錯誤詮釋」。事實上犯錯的不是媒體，而是賴清德再次失言，彷彿忘了自己正身居中華民國總統之位。

民眾黨嚴正批評，身為國家元首，卻在毫無情報佐證、沒有完整風險評估下，隨意拋出誤導性的戰爭敘事，不只製造社會恐慌，更可能動搖區域情勢判斷、損及國際信任、甚至衝擊金融市場穩定，後果極其嚴重。

民眾黨強調，賴清德總統天天喊著要「守護民主台灣」，但失言紀錄卻一再累加：混淆國防情勢、挑動社會焦慮、放大戰爭陰影。民眾黨代表人民發出強烈質疑：一位只靠販賣恐懼治國的總統，要如何能守住台灣的安全？

