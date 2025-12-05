府維安憲兵涉共諜 4軍人要坐牢

圖為總統府外觀。（本報資料照片）

中共情工人員透過黃姓台籍民間人士，民國111年起吸收負責總統府維安的憲指部211營士官賴重宇、黎育爾、林裕凱3人，及國防部資通電軍指揮部士兵陳文豪，4人共收賄184萬元，長期洩漏總統府內部不能公開的資料給中共。案經最高法院依違背職務收受賄賂等罪，將賴重宇判刑7年、陳文豪判刑6年5月、黎育爾判刑6年7月確定，羈押中的3人將發監執行，同案被告林裕凱二審判刑5年10月，最高法院審理後撤回上訴，已判決有罪定讞，日前已先發監執行。

負責總統府維安的憲指部211營，有「天下第一營」之稱，士官賴重宇、黎育爾、林裕凱及資通電軍指揮部士兵陳文豪，在111年至113年服役期間，以「學長拉學弟」轉介的方式相互介紹，各以26萬至66萬元不等的酬勞為對價，先後將211營內及電指部所屬單位資料外洩給對岸。

賴等人將非屬機密，但為公務上應祕密的軍中內部資料，透過通緝中的黃琮壹轉交或直接交付予中共情工人員，長達數月。

一審台北地院審酌賴等4人坦承全部犯行的犯後態度，並已繳交全部犯罪所得，關於涉犯貪汙罪部分減輕其刑，依違背職務收賄罪將賴重宇判刑7年、陳文豪判刑6年5月、黎育爾判刑6年8月、林裕凱判刑5年10月。4人不服提上訴，二審台灣高等法院認為，黎曾擔任憲兵中士，卻違背職務收受賄賂，並邀林裕凱共犯，所為危害國家安全，惟犯後坦承犯行，並繳交全部犯罪所得，主動告知還有共犯林裕凱，因此酌減刑度改判6年7月；賴重宇、陳文豪、林裕凱則維持一審刑度。案經上訴後，林撤回上訴先判決確定，另3人昨日為最高法院駁回，全案定讞。