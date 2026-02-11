府記者會再促預算 顧立雄：齊頭式加薪會惡化問題

總統府記者會再促預算，國防部長顧立雄稱齊頭式加薪會惡化問題，總長梅家樹則強調預算中的共同圖像，有助建構台灣之盾。（杜宜諳攝）

總統府今（11）日召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹皆應邀出席談話。顧立雄指出，他會從多面向照顧官兵，但齊頭式的提升只會惡化缺兵單位的問題；參謀總長梅家樹也強調，預算中「人工智慧決策支援系統」及C5ISR「戰術網路情資分享套件」的重要性，進而組成台灣之盾。

顧立雄特別針對國防預算增幅與軍公教調薪過程進行說明。顧立雄表示，自2017年至2025年，若加計軍公教調薪的4次，國軍配合調薪及各類專業加給調整共達27次，累計幅度達14％；去年更進一步針對志願役戰鬥部隊、網路戰、戰航管及電偵加給等5項方案進行調升，並配合營舍整建優化服役環境，展現政府照顧官兵的決心。

他強調，齊頭式大幅提升單一勤務加給的數額，無法合理反映國軍各項情務專業特性，也無法提供足夠的誘因吸引官兵至勤務繁重的單位來服務，甚至會惡化問題的狀況。他表示，國軍合理的薪資結構，勤務加給必須考量各項勤務的專業性、任務繁重程度以及危險性等因素，分別訂定不同的發放對象跟金額。

國防預算方面，顧立雄說，在蔡英文之前的過去八年，前總統馬英九任內，國防預算並沒有成長，甚至有微幅衰退的現象。而國防預算的穩定成長，表現三軍統帥的總統對於國防施政的重視。

參謀總長梅家樹也接著說明，現代化戰爭講求決策速度與精準度，國軍急需建構「多域拒止」與「韌性防衛」能量；透過達成持久作戰韌性與重層縱深防禦，貫徹「防衛固守、重層嚇阻」的核心，組成完整交互的防禦體系。

相較民眾黨預算版本的草案，他強調特別預算將著重於籌獲AI輔助「人工智慧決策支援系統」及C5ISR「戰術網路情資分享套件」；這套系統獲裝後，將能讓國軍從最上層的指揮中心，一直到基層部隊，都能建立完整的「共同作戰圖像」，有效整合各級部隊資訊，大幅加速「擊殺網」的建置與運作效率。

在「多域拒止」方面，欲打造的「台灣之盾」包括將籌建自製的「強弓」中程反戰術彈道飛彈系統、各型戰術與低空防空飛彈，搭配整合式戰場管理系統，建構高中低層的攔截火網。同時，也將引進低成本攻擊型無人機、自殺式無人艇，以及M109A7自走砲、海馬斯多管火箭系統等，強化濱海與地面縱深打擊能力。

