府院不副署財劃法 侯友宜：盼中央依法執行 別讓人民再受苦

行政院提「財政收支劃分法」覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，新北市長侯友宜今受訪回應，盼中央盡速依法執行財劃法。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕行政院所提「財政收支劃分法」覆議案日前遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，新北市長侯友宜今天受訪回應，他認為此舉「當然會影響到地方」希望中央能夠盡速依法執行財劃法，他強調，若有不一樣的想法，要主動、繼續溝通，盼政治鬥爭過程中，不要讓人民再度受苦。

侯友宜今午出席新北市文化志工感恩大會前接受媒體聯訪，對於府院擬不副署、不公布「財劃法」，他表示，「當然會影響到地方」，尤其在新的一個年度裡面，福利跟建設必須要積極的推動，那財劃法希望中央能夠盡速依法來執行，若有不一樣的想法，要主動、繼續的溝通，盼政治鬥爭過程中，不要讓人民再度受苦。

侯友宜也指出，「相信很多人民希望能夠快速回應地方需求，讓我們好好的讓財劃法順利依法執行，讓我們各地政府都能因為財劃法順利，快速地回應到人民的需求上面。」

