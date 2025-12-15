府院不副署財劃法？周玉蔻預言：卓榮泰已經做好離開閣揆權位的準備

政治中心／黃依婷報導

國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法，將以「不副署、不公布」方式進行；行政院長卓榮泰也強調「必將善盡民主憲政守門人的職責」。對此，資深媒體人周玉蔻也猜測「卓榮泰已經做好離開閣揆權位的準備」。

周玉蔻發文，提出「不副署」，卓榮泰已經做好離開閣揆權位的準備，也大讚「忍辱負重、人格高尚、心智堅韌」，一旦去職實乃時勢所趨，絕非卓榮泰無能，相關人士不應對他做羞悔性攻擊。

廣告 廣告

據了解，傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法將以「不副署、不公布」方式進行，府院週末密集開會，盤點後續可能因應措施，行政院長卓榮泰昨晚在臉書也發文稱，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」，似乎在為此決定做預告。行政院稍早發出新聞採訪通知指出，卓榮泰將在下午3時30分召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，預料將會對《財劃法》等爭議法案做出不副署決定說明。

行政院新聞採訪通知，行政院下午3時30分於新聞中心舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委林明昕、發言人李慧芝、財政部長莊翠雲出席。

更多三立新聞網報導

財劃法覆議、釋憲走不通 民進黨：行政院能尋求的救濟，就是「不副署」

羅智強稱解散國會讓賴清德獨裁 沈伯洋酸國民黨「白色恐怖變白癡恐怖」

藍白批政院不副署違憲 林智群列「5大惡搞事蹟」轟：有什麼臉講別人？

黃國昌問「倒閣卓榮泰會下台嗎」？民進黨團：沒自信的難道是他們自己？

