府院不副署《財劃法》逼倒閣？洪孟楷嗆：沒總統改選免談！

針對傳出府院高層已拍板對藍白二修的《財劃法》採取「不副署、不公布」策略，國民黨立委洪孟楷表示，強調在野黨並非束手無策，該推的法案會繼續推動，行政院若不執行，全國人民都在看。他更直言，若民進黨想透過倒閣解散國會，國民黨絕對不會配合，除非連總統都一起重新改選。

國民黨立委洪孟楷。（圖／中天新聞）

洪孟楷指出，在野黨自始至終並非要對立，問題核心在於行政院不執行立法院三讀通過的法案與預算案。他指出，無論是五權分立或三權分立，立法權與行政權本來就應互相監督制衡，立法院已三讀通過法案，行政院卻還在思考旁門左道，研究可否不副署、不公布，根本莫名其妙。

洪孟楷強調，公布與副署並非權利，不是讓總統或行政院選擇要或不要。他引用憲法第72條指出，立法院法律案通過後移送總統與行政院，總統應於收到10日內公布，條文使用的是「應」而非「得」，若總統可以選擇公布與否，就形同太上皇，這是憲法明文的保障。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

對於府院為何討論不副署、不公布的可能性，洪孟楷認為，民進黨完全不想聽到民意、不想直接對決民意，因為他們也認知到自己不站在主流民意多數這一邊，因此開始想方設法尋找以前沒做過的事情、條文漏洞，或沒有規範到的地方，但立法精神根本不是這樣。

洪孟楷表示，如果可以不副署之後就可以不執行，台灣就不能稱為民主法治社會，中華民國也不是民主法治國家。他強調，若政院未來真的這樣做，不要認為在野黨就一事無成、束手無策，該推的法案會繼續推、該做的民生議題會繼續做，因為現在責任在行政院，行政院不做，全國人民都在看。

洪孟楷也表明，國民黨不會讓民進黨稱心如意，讓行政院長辭職、倒閣解散國會。他解釋，制度設計的是院長是免洗院長、總統不換人，去年大罷免時就已經講過，如果倒閣要連總統都一起從頭改選，大家一起來，如果沒有的話，民進黨就不要癡心妄想，民進黨是癡人說夢，國民黨絕對不會配合。

當被問到若行政院就是不執行該怎麼辦時，洪孟楷直言，那就是讓台灣多數民怨累積。

