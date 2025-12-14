府院傳不副署、不執行《財劃法》 黃國昌喊話2人：三思而行

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

民眾黨主席黃國昌、三重蘆洲區辦公室主任周曉芸，今（14）日下午出席新北市蘆洲區重陽公園的「聖誕FUN城堡，迷路跳跳嘉年華」活動；就藍白硬通過的《財劃法》修正案，府院傳拍板不副署、不執行，黃國昌受訪喊話，希望總統賴清德、行政院長卓榮泰三思而行。

針對府院傳拍板不副署、不執行《財劃法》一事，黃國昌下午受訪表示，現在的問題已經不是不副署、不執行，賴清德與卓榮泰的問題是根本不守法、選擇性執法及守法，而法治國的原則已經徹底崩壞；他也問，卓榮泰都已經不守憲、不守法，難道倒閣後確定卓榮泰會下台嗎？甚至卓榮泰可能會稱倒閣違憲沒有遵守必要，就賴著不下台。

接著黃國昌說，現在是台灣民主憲政的重大危機，面對一個不尊重憲法、法律的總統與行政院長，對於這幾十年來台灣人民爭取的民主自由，已經造成非常大的傷害，「賴清德總統、卓榮泰院長，真的希望你們三思而行」。

就《財劃法》修正一事，黃國昌又說，這是要給地方政府足夠的資源推動所有地方建設，地方鄉親食衣住行育樂生老病死，幾乎所有經費都是由地方政府支應；他更說，民進黨一方面不願意給地方政府充足財源，把錢扣在手上，還選擇性給經費，這是一個民主法治的政府應該有的作為嗎？

同時，黃國昌還向準備投入地方選舉的候選人喊話，希望能公開表態，是不是支持民進黨苛扣地方經費、不執行《財劃法》？請候選人說清楚、講明白。

民眾黨主席黃國昌（中）、三重蘆洲區辦公室主任周曉芸（右）。（圖／民視新聞）

他更進一步問，還是民進黨的候選人覺得，錢只要由民進黨扣著，接下來告訴新北市民只要當選，請大家放心雖然《財劃法》不執行，但新北市一定可以分到比較多的錢，若沒有當選就分不到錢？

「這是不是賴清德、卓榮泰、民進黨心裡想的事情？」，黃國昌又表示，但問題是這個國家不能夠這個樣子，只會永遠在想站在什麼位置、制度設計對自己有利，而且《財劃法》也是民進黨大力推動，但為什麼變成執政黨以後，就希望把錢全部扣在自己手上、放在自己的口袋，然後決定錢如何分配？

「一個法治國家藉由制度性，讓地方政府財源充足，這不是最基本的道理嗎？」，黃國昌又向賴清德、卓榮泰喊話，不要當歷史罪人，兩人正在摧毀民主憲政，而立法院通過修法，從來沒說錢是要給特定的人或縣市，大家就是按照公式分配。

黃國昌更說，如果民進黨在2026年選舉在所有縣市都當選，接下來的民進黨籍縣市長就能全部透過這些財源照顧百姓，為何民進黨寧可在立法院三讀通過的法律後，寧願毀憲也要把錢放在自己、隨著自己意志來支配？

「這不是法治，這是人治」，最後，黃國昌又喊話，希望賴清德和卓榮泰能想清楚，這絕非是地方自治之福，難不成現在是侯友宜當新北市長就不給錢，等到民進黨的人當選市長後才決定給錢，這個國家難道可以這樣運作嗎？

