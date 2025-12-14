府院傾向不副署財劃法？卓榮泰深夜發聲：將善盡「民主憲政守門人」職責

《財劃法》爭議未解，行政院長卓榮泰今天（14日）深夜在社群媒體上沉痛發聲，表示他必將善盡「民主憲政守門人」的職責。（資料照片／行政院提供）

立法院在藍白聯手下，日前否決行政院提出的《財劃法》覆議案，府院高層傳出已拍板「不副署、不公布」《財劃法》，但在尚未正式公布決策之前，行政院長卓榮泰今天（14日）深夜在臉書上發文表示，他必將善盡「民主憲政守門人」的職責，「就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。」

卓榮泰說，自從1985年開始當議員助理至今剛好整整40年。40年來經過了解嚴、第1次總統民選、3次政黨輪替和6次修憲，台灣2350萬人民已經自己決定了自己國家的憲政體制與民主程序。

卓榮泰表示，2018年在民進黨遭逢地方選舉失利之後，他經由黨員直選出任黨主席；2024年賴清德當選總統後，指派他出任行政院院長；這兩件工作都出乎他自己人生的預料，也都充滿挑戰。

卓榮泰指出，2020年在前總統蔡英文帶領下，成功贏得總統連任、國會過半；2024年賴清德當選總統，開啟了民進黨第3個連續的總統任期，但是卻陷於朝小野大的國會生態，而當下更面臨護憲與違憲的爭議，而形成僵局。

卓榮泰續指，40年工作的信念，「爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權」是他一生毫無疑問的DNA和志業，絕不會改變。「我必竭盡全力守護國家主權與安全、捍衛憲政秩序與尊嚴。」

卓榮泰接著批評，當下正有一股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律。他必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。

卓榮泰向國人喊話說，在壯大台灣、護國護憲，均衡財政、永續人民福祉的路上，「勇敢的國人同胞請與我一起同行」。



